Maite Kelly & ihre Fans mit neuem Video „Liebe lohnt sich“

Die Liebe ist der Grund unseres Daseins. Der Glaube an sie macht uns stark und gibt uns in allen Lebenslagen die Kraft, Rückschläge zu bewältigen und Hindernisse zu überwinden.

Eine Erkenntnis, die auch dem Videodreh zur neuen Maite Kelly-Single „Liebe lohnt sich“ zugrunde liegt, dessen Entstehungsgeschichte eine unerwartete Wendung nehmen musste.

„Dass die Liebe sich lohnt, wissen wir“

Ursprünglich hatte Maite geplant, das Video gemeinsam mit ihren Fans in Berlin zu drehen. Diese Idee konnte aufgrund der Corona-Krise in der Form leider nicht umgesetzt werden. Gemeinsam mit ihren Fans machte die erfolgreiche Musikerin aus der Not jedoch eine Tugend.

Ihre treuen Follower kamen Maites Bitte nach, ihr selbstgedrehte Handy-Videos zu schicken. Daraus entstand mit viel Liebe zum Detail letztlich das offizielle Musikvideo zu „Liebe lohnt sich“.

Dieses spontane Gemeinschaftswerk ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir in schwierigen Zeiten trotz räumlicher Trennung nicht alleine sind, sondern vereint agieren können … und dass sich Liebe immer lohnt!

Diese positive musikalische Botschaft avancierte nicht zuletzt zum heimlichen Hit von Maites Erfolgsalbums „Die Liebe siegt sowieso“ und wurde von ihren Fans im Rahmen ihrer Erfolgs-Tour frenetisch gefeiert.

„Manche sagen Liebe tut weh / Manche sagen Liebe steht nur im Weg / Manche sagen dir, sie wirft dich aus der Bahn / Doch ich weiß, dass man lieben kann /Auch wenn alles um uns Chaos ist / Und die Welt um uns zusammenbricht / Dass die Liebe sich lohnt, wissen wir.“