Major Lazer packen J Balvins Panflöte aus: Neues Video „Que Calor“

Der Sommer nähert sich langsam seinem Ende, doch von Melancholie herrscht bei den Jungs von Major Lazer keine Spur. Mit seiner neuen Single liefert das DJ- und Produzentenduo um Megastar Diplo genau das, wofür feierfreudige Fans auf der ganzen Welt sie lieben.

Auf „Que Calor“ (zu Deutsch: Was für eine Hitze!) treffen feurige Beats und heiße Dancemoves auf ein XL-Paket guter Laune. Die Single, die zusammen mit dem amtierenden Reggaeton- und Latin-Trap-König J Balvin sowie dem dominikanischen Dembow-Gott El Alfa entstand, ist wohl der letzte Sommerhit des Jahres.

Dembow ist der jamaikanisch-dominikanische Cousin des Reggaeton, dessen Wurzeln in Dancehall-Riddims und HipHop-Sounds liegen.

Party auf dem Friedhof?

Das dazugehörige Musikvideo, das von VMA- und BET-Award-Gewinner Colin Tilley (Kendrick Lamar, Future, Nicki Minaj) stammt, hat es in sich: Spielen die ersten Szenen noch in einem heruntergekommenen Herrenhaus, schwenkt die Kamera plötzlich unter die Erde. Man sieht Feuerkreise, Knochenreste und Tänzerinnen im Blutbad. Bilder von dunklen Ritualen schießen einem unweigerlich in den Kopf.

Quelle: instagram.com

Doch kein Grund zur Sorge: Major Lazer und J Balvin haben schon 2017 mit ihrem Hit „Buscando Huellas“ bewiesen, wie gut sie harmonieren; und mit der Unterstützung von Dembow-Star El Alfa sollten sie genug Energie zusammenhaben, um es mit jeder noch so dunklen Macht aufzunehmen.

„Que Calor“ ist nach „Make It Hot“ (feat. Anitta) und „Can´t Take It From Me“ (feat. Skip Marley) ein weiterer Vorgeschmack auf das vierte Album der Band.

Mit dem noch unbetitelten Album setzen Diplo & Co. ihre über 10-jährige Mission fort, das Universum durch Musik zu befreien. Dabei haben sie Großes erreicht: Die beiden Singles „Lean On“ (feat. MØ & DJ Snake)“ und „Cold Water“ (feat. Justin Bieber & MØ) gehören mit jeweils über einer Milliarde Streams zu den meistgehörten Songs aller Zeiten auf Spotify.