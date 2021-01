22.01.2021 22:20 Uhr

Malik Harris: Der „Global Breakthrough Artist“ mit neuem Song!

Shootingstar Malik Harris meldet sich mit dem neuen Video "Banging On My Drum" zurück. "Auch wenn wir gerade wiederzu Hause bleiben müssen - lasst uns mit dem Song eine Party in unseren Köpfen steigen und einen Track lang woeder ricjtig abdancen".

„Oh. Mein. Gott. Ich bin auf einem Times Square Billboard. ICH BIN AUF EINEM TIMES SQUARE BILLBOARD! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann es nur anstarren aber es ist kein Traum, es passiert wirklich.“

Klar, würde jedem so gehen, wenn man sein Gesicht in knapp 110m Größe auf einem der berühmtesten Plätze der Welt sieht (Insta-Video unten) und sich zudem „Global Breakthrough Artist“ durch Amazon nennen darf. So geschehen erst im letzten Oktober! Eine megacoole Sache für den jungen Deutsch-Amerikaner…

Rasante Karriere in kürzester Zeit

Nach erfolgreichen Auftritten auf dem New Pop Festival, dem Reeperbahn-Festival, als Support von Tom Odell oder James Blunt, Millionen von Streams hat sich für Malik Harris so einiges in seiner Karriere bewegt. Und das in den letzten drei Jahren wohlgemerkt. Und trotz Pandemie.

Dabei fällt auch gar nicht auf, dass der 23-jährige Musiker eigentlich aus Landsberg am Lech, einer deutsche Stadt im Südwesten von Bayern stammt.

Heute erschien mit „Bangin‘ On My Drum“ jedenfalls Malik Harris‚ neue Single – mit einem Vibe, der so positiv ist, dass man eigentlich gleich tanzen will und den Stress der letzten Monaten hinter sich lassen möchte.

Drücken wir dem jungen Mann mal ordentlich die Daumen! Hier ist das Video: