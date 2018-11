Mariah Carey: Hier singt sie mit ihren Zwillingen

Donnerstag, 29. November 2018 13:47 Uhr

Mit der beginnenden Weihnachtszeit beginnt auch die Zeit im Jahr, in der Mariah Carey (48)- zumindest musikalisch – allgegenwärtig ist.

Da wir alle „All I want for Christmas“ bestimmt schon 10000 x und in sämtlichen Versionen – mit und ohne Playback – gehört haben, muss die Gute immer wieder mit neuen Ideen kommen. Hier wäre die Nächste: „All I want for Christmas“ als Familienversion: Mutti trällert und die mittlerweile 7-jährigen Zwillinge Monroe und Morrocan begleiten sie als Background-Sänger.

„Das würde ich gerne an Weihnachten hören“

Die Proben dazu im Auto scheinen schon in höchstem Gange zu sein. Das Ergebnis ist ziemlich süß. Das Internet ist begeistert und die Komplimente überschlagen sich: „So süß! Ihr macht das super“ oder auch „Awww! Das würde ich gerne live an Weihnachten hören“.

Ob tatsächlich ernste Absichten herrschen, diese Familen-Version auf CD oder die Bühne zu bringen bleibt abzuwarten.Ein kleiner Internet-Hit ist es aber schon jetzt.