Mariah Carey: Ihr neues Album „Caution“ ist da

Freitag, 16. November 2018 19:56 Uhr

Mariah Carey geht mit einem neuen Album an den Start. Als verfrühtes Weihnachtsgeschenk hat die Pop-Diva heute (16. November) ihre von Fans sehnsüchtig erwartete LP ‚Caution‘ auf den Markt gebracht.

Darauf sind alle bisher veröffentlichten Singles enthalten: ‚GTFO‘, ‚With You‘, ‚The Distance‘ (feat. Ty Dolla $ign) und ‚A No No‘. Ihre letzte Platte hatte die 48-Jährige im Jahr 2014 veröffentlicht. ‚Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteus‘ war damals bis auf Platz eins der US Billboard Charts geklettert. Mit ‚Caution‘ will Carey an diesen Erfolg anknüpfen – und genau das ist wohl auch zu erwarten. Die neue LP ist schließlich bereits ihr 15. Studioalbum und die Sängerin kennt die Mechanismen der Musikindustrie in- und auswendig. Mit 18 Nummer-1-Hits in den USA und mehr als 200 Millionen verkauften Alben ist sie die erfolgreichste Künstlerin aller Zeiten.

Show in Berlin

Für ‚Caution‘ hat sich die ‚Hero‘-Interpretin mit einer Reihe von bekannten Musikern zusammengetan. Neben Ty Dolla $ign war sie auch zusammen mit Gunna für den Song ‚Stay Long Love You‘ im Studio, während ‚Giving Me Life‘ in Kollaboration mit Blood Orange und Slick Rick entstand.

Ihr bis dato letzter Longplayer „Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse” stammt aus dem Jahr 2014 und erreichte Platz eins der US Billboard Charts. Nachdem die Popikone Mitte September mit dem Vorab-Track „GTFO“ ihre mehrjährige Veröffentlichungspause beendet hatte, legt sie nun mit „With You“ die heiß ersehnte offizielle erste Single ihres gerade erschienenen Albums vor.

Am 05. Dezember spielt Miss Carey eine exklusive Deutschland-Show in Berlin.