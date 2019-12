Mariah Carey mit 19 Nr.1-Hits in drei Jahrzehnten

Mariah Carey witzelte darüber, dass sie die erste Künstlerin wurde, die es in drei verschiedenen Jahrzehnten an die Spitze der Billboard Hot 100 schaffte.

Ihr berühmter Feiertags-Hit ‚All I Want for Christmas Is You‘ von 1994 schaffte es erst vor kurzem auf den ersten Platz der Charts. Mariah verkündete da auf ihrem Twitter-Account: „Yaaaaaaaaay!!! WIR. HABEN. ES. GESCHAFFT.“ (Wir berichteten.)

Eine große Vision

Die Musikerin, deren Albumdebüt 1990 erschien, hatte auch einen lustigen Spruch über ihre langjährige Karriere in der Musikbranche parat und fügte hinzu: „Aber… was ist ein Jahrzehnt?“ Die schöne Brünette brachte erst vor kurzem ein neues Video für ihren Track ‚All I Want For Christmas Is You‘ heraus, um das 25. Jubiläum des weihnachtlichen Songs zu ehren.

Quelle: instagram.com

Und die dralle Schönheit verriet, dass es das Ziel war, einen echten modernen Klassiker zu kreieren. Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde von YouTube erklärte Mariah ihren Fans: „Wir wollten einen modernen Klassiker kreieren. Es handelt sich dabei um das Gegenteil von der originalen Version des Videos… Das neue ist eher wie ein Film.“

Insgesamt kam Mariah Carey in den drei Jahrzehnten ihrer Karriere auf 19 Nr. 1 Hits und 28 Top 10 Songs in den Billboard-Charts. Allerdings war das letzte Jahrzehnt nicht mehr von Erfolg gekrönt. Die Sängerin stieg zumeist nie auf Plätzen ein unter 15, 16, 21, 58, 60 usw.