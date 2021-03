Marina Marx & Karsten Walter: Super heißes Video zur Single „Fahr zur Hölle“

01.03.2021 13:42 Uhr

Ein neues Schlager-Traumpaar ist geboren: Marina Marx und Karsten Walter haben ihre neue gemeinsame Single "Fahr zur Hölle" veröffentlicht und gleichzeitig bekanntgegeben, dass sie auch privat zueinander gefunden haben.

Karsten Walter kennt man von der, erst kürzlich aufgelösten, Schlagerboyband Feuerherz und Marina Marx ist die Rock-Schlager-Newcomerin der letzten Jahre.

Gerüchteküche brodelt

Schon seit Wochen heizen die beiden die Gerüchteküche an, haben zusammen TikTok-Videos gemacht, in denen sie sich näher gekommen sind. Doch offiziell zu einer Beziehung stehen wollten sie nicht.

Bis jetzt! Am Samstagabend waren Marina Marx und Karsten Walter zu Gast in Florian Silbereisens Show „Die Schlagerchampions“ und da ließen die beiden endlich die Liebes-Bombe platzen.

„Ja, Karsten und ich sind ein Paar“

Marina berichtet total verliebt: „Ja, Karsten und ich sind ein Paar. Wir sind schon seit unserer gemeinsamen Tour befreundet und sind uns langsam immer nähergekommen, bis aus Freundschaft Liebe geworden ist. Wir waren immer mal wieder zusammen aus und haben irgendwann gedacht: ‚Wow, was ist das denn jetzt?‘ Durch die Krise sind wir dann noch enger zusammengerückt und hatten Zeit, einander wirklich kennenzulernen. Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir damit umgehen, weil wir beide in der Öffentlichkeit stehen – aber wir sind uns einig: Wir möchten die Fans an unserem Glück teilhaben lassen und nichts verheimlichen, denn die Beziehung gehört ja jetzt zu unserem Leben. Wir hoffen einfach, dass die Menschen sich für uns freuen und mit uns durchstarten. Denn natürlich liegt unser Fokus weiter auf der Musik und unseren Solo-Projekten.“

Heißes Musikvideo

Der Besuch der beiden bei den „Schlagerchampions“ hatte natürlich einen ganz besonderen Grund. Sie stellten dort ihre neue gemeinsame Single „Fahr zur Hölle“ vor und es war sofort zu merken: Zwischen den beiden stimmt die Chemie.

Und auch das dazugehörige Musikvideo hat es in sich! In dem Video sieht man Marina und Karsten so intim wie noch nie, heiße Bettszenen, Hochzeit und ganz viel Amore inklusive.

Über „Fahr zur Hölle“

Über den Song sagt Marina: „Er mag provokant sein, aber auch sehr romantisch. Die Szene vor dem Altar steht dafür, dass man sich mit Haut und Haaren auf etwas einlässt, das nicht nur rosarot sein wird. So wie das Leben auch. Karsten und ich haben viele Ideen eingebracht, denn uns war wichtig, die weiche Seite des Songs zu betonen.“

Und weiter: „Für uns hat die Story von „Fahr zur Hölle“ ein Happy End, weil man trotz aller Höhen und Tiefen und dem, was man sich im Eifer des Gefechts an den Kopf wirft, weiß, dass man ohne den anderen nicht kann.“

