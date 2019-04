Marina Marx: Rockt sie Helene Fischer vom Schlager-Thron?

Mittwoch, 24. April 2019 21:09 Uhr

Marina Marx hat mit ihrer Single „One Night Stand“ einen echten Senkrechtstart hingelegt. Binnen kürzester Zeit knackt die Newcomerin mit dem Video zu „One Night Stand“ bei Youtube die Millionenmarke. Damit gehört sie schon jetzt zu den Schlager-Newcomern des Jahres 2019.

Und dabei geht´s bei Marina Marx gerade erst los. Nachdem sie bereits in 2018 als Support von Feuerherz das Publikum begeisterte, ist sie nun erneut mit ihnen auf Tour. Dort wird sie neben ihrem aktuellen Hit „One Night Stand“ weitere Tracks von ihrem für den Winter 2019 geplanten Album präsentieren und die Fans mit ihrer Reibeisenstimme und einfühlsamer Rock’n’Roll-Power begeistern.

Keine Unbekannte

Auf der Bühne zeigt Marina Marx ihre Live Qualitäten, die sie als Sängerin in diversen Bands, bei zahlreichen Aufritten in Bars, Clubs und sogar auf der Straße erspielt hat und womit sie auch bei der 2016er Staffel von „The Voice of Germany“ die Jury restlos beeindruckte.

Für Marina ist der Mix aus Rock und Schlager kein Widerspruch, sondern die perfekte Art, sich auszudrücken und aus dem echten Leben zu erzählen. Denn das Leben besteht nicht nur aus rosarotem Weichzeichner: So bewegten sie in der Vergangenheit wilde Nächte und wunderbaren Fehlern. So hat auch hat die kesse Blondine, mit dem etwas billig wirkenden Style, selbst Erfahrungen mit „One Nights Stands“ sammeln können, wie sie ihren Fans bei Instagram verrät. Schön, wenn man weiß, worüber man da singt …