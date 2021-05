Martin Garrix liefert mit den U2-Masterminds EM-Song 2021

14.05.2021 08:42 Uhr

Nachdem die EM im letzten Jahr Corona-bedingt abgesagt werden musste, soll sie dieses Jahr nachgeholt werden. DJ Martin Garrix liefert den Song und holte sich noch zwei Megastars ins Boot.

Da es zu jeder EM wie auch WM auch einen passenden Song gibt, der regelmäßig von Hochkarätern der Musikszene beigesteuert wird, wird es auch in diesem Jahr einen Track geben, der uns im Sommer und zu den anstehenden Spielen begleitet.

„We Are The People“ heißt der neue Song

Der diesjährige EM-Song kommt von keinem Geringeren als Martin Garrix himself, der mit gerade einmal 24 Jahren schon diverse Jahre die beliebte DJ Top 100 angeführt hat. „We Are The People“ heißt die EM-Hymne, für die sich Martin Garrix Unterstützung von Bono & The Edge geholt hat und diesen Freitag erscheint die gemeinsame Single.

Martin Garrix sagte dazu: „Die Musik für eines der größten Sportereignisse der Welt zusammen mit Bono und The Edge zu kreieren, war eine unglaubliche Erfahrung. Ich bin sehr stolz auf das, was wir zusammen gemacht haben und freue mich darauf, es endlich mit der Welt zu teilen!”

Schöne Tradition

Neben dem offiziellen Track hat Martin Garrix auch die offizielle Einlauf- und Turniermusik produziert. Der Song, der an seinem 25. Geburtstag veröffentlicht wird, ist ein Beweis für seinen beeindruckenden musikalischen Werdegang. Jede UEFA Fußball-Europameisterschaft seit 1992 hatte einen offiziellen Song mit Größen der Musikindustrie wie Nelly Furtado, Simply Red und Enrique Iglesias, die in der Vergangenheit den Soundtrack des Turniers lieferten.