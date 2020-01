Mary Roos: Furioser Abschied von einer Schlagerlegende

Bereits vor einem Jahr kündigte Schlagersängerin Mary Roos (71) an, sie wolle ihre Karriere beenden und und in die Schlager-Rente gehen. Für ihren letzten Auftritt vor Publikum hat sie sich einen ganz besonderen Abend ausgesucht: Bei Florian Silbereisens „Schlagerchampions“.

Am Samstagabend fand in Berlin die von Florian Silbereisen moderierte Sendung „Schlagerchampions“ statt. Mary Roos („Ich bin die Helene Fischer der Bronzezeit“) wurde mit einem Preis für ihr Lebenswerk geehrt und Silbereisen erklärte während der Show: „Du hast den Schlager geprägt wie kaum ein anderer Mensch.“ Die war ganz überrascht von dieser Ehre und ahnte zuvor von nichts.

Wie es jetzt für Mary weitergeht, dass weiß sie selbst nicht, sie selbst sagt jedoch dazu: „Ich bin selbst gespannt, was noch passiert.“

Selbstverständlich stand Roos am Samstagabend im Berliner Velodrom auch noch ein allerletztes Mal auf der Bühne und würde mit einer fulminanter Lichtershow und den brennenden Worten „Danke Mary“ gebührend verabschiedet. Roos gab ein Abschiedsmedley zum Besten und verabschiedete sich damit von der Bühne und vom Publikum. Ein Auftritt, der sowohl ihr als auch den Fans im Gedächtnis bleibt.

Seit über 60 Jahren dabei

Seit 1958 ist Roos als Schlagersängern aktiv. Mit gerade einmal neun Jahren hatte sie ihren ersten Auftritt vor mehr als 800 Leuten. Kurz darauf veröffentlichte sie ihre erste Platte „Ja, die Dicken sind ja so gemütlich“. Es sollten viele folgen (davon 25 Studioalben) und innerhalb der letzten sechs Jahrzehnte veröffentlichte sie etliche Singles und über 25 Alben. Nicht nur in Deutschland feierte sie als Sängerin etliche Erfolge, auch in Frankreich ist sie ein großer Star. In den 70er-Jahren spielte sie die die weibliche Hauptrolle in dem Musical „Un enfant dans la ville“.

2018 nahm sie an der 5. Staffel der VOX-Sendung „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ teil.

Übrigens: 5,55 Millionen Zuschauer, das ist ein Marktanteil von 19,8 Prozent, feierten gestern Abend mit den Schlagerchampions.