Masta Ace und Marco Polo: Diese Rap-Rentner machen gemeinsame Sache

Samstag, 10. November 2018 16:57 Uhr

Sie repräsentieren die goldene Ära des Raps – und doch hat der Sound von Masta Ace (51) und Marco Polo im Jahr 2018 nichts an Aktualität und Dringlichkeit verloren. Mit ihrem neuen Album „A Breukelen Story“ machen sie jetzt gemeinsame Sache.

Bereits auf „Nostalgia“, einem denkwürdigen Track vom Album „Port Authority“, war die Chemie zwischen dem Produzenten Marco Polo und dem Veteran-MC Masta Ace nicht zu überhören. So wurde aus einer eigentlich spontanen Zusammenarbeit jetzt ein ganzes Album.

Ein Leben in der Nostalgie

2018 findet sich Masta Ace in einer interessanten Position wider: Er hat die sich ständig verändernde Rap-Landschaft über drei Jahrzehnte überlebt, verschiedene Epochen geprägt und blickt auf einen beeindruckenden Katalog zurück. Von seinen ersten Releases mit der legendären Juice Crew, bis hin zu seinen beliebten Zusammenarbeiten mit Delicious Vinyl, fällt es schwer, einen bescheideneren, dankbareren gealterten Meister der Zeremonie zu finden.

Quelle: instagram.com

Nach sieben Soloalben, fünf Kollabo-Projekten und unzähligen Feature-Parts, hat Masta Ace noch immer was zu beweisen – und, noch wichtiger: was zu erzählen. „Mein Ziel bei ‘A Breukelen Story’ war es, lyrisch neue Wege einzuschlagen. Ich habe eine Menge konzeptioneller Songs aufgenommen und einige zeitgemäße Tracks geschrieben. Aber mir war es wichtig, die Jugend daran zu erinnern, dass ich immer noch ein doper MC bin.“

Ihre Freundschaft besteht seit Jahren

Marco Polo, ein kanadischer Beatmaker, der in den Nullerjahren die Sample- und Boombap-Ästhetik wieder zurückbrachte, erinnert sich an das erste Aufeinandertreffen: „Ich habe Masta Ace in den Cutting Room Studios in Manhattan kennengelernt, wo ich damals arbeitete. Ace kam zu einer Session, ich stellte mich vor und drückte ihm direkt eine Beat-CD in die Hand.“

In der Diskografie von Polo sticht diese Zusammenarbeit nun aber heraus und ist etwas sehr Spezielles: „Ace reicht es nicht, irgendwelche Songs zu schreiben, er legt Wert darauf, dass das, was er rappt einem Konzept folgt und Aktualität hat. Wir haben auf ‘A Breukelen Story’ aber auch einige Tracks, auf denen er einfach nur durchspittet. Diese Kombination macht das Album zum vielschichtigsten Projekt, das ich je aufgenommen habe.“

Es fühlt sich an wie ein Klassentreffen

„A Breukelen Story“ bezieht sich auf den ursprünglichen, niederländischen Namen von Brooklyn, den Heimatkiez von Masta Ace und mittlerweile auch von Marco Polo. Auf den 14 Tracks, die von den typischen Masta-Ace-Interludes und -Sketechen umrahmt werden, finden sich Feature-Parts von Pharoahe Monch, Smif-N-Wessun, Styles P, Elzhi, Lil Fame und weiteren. Polos Trademark Boombap-Style bietet den perfekten Nährboden für die nachdenkliche Poesie und das bildhafte Storytelling von Masta Ace für diese Ode an sein Viertel auf Albumlänge.