Matija: Wird das der letzte große Radio-Hit für 2018?

Sonntag, 25. November 2018 15:43 Uhr

Das Jahr neigt sich allmählich dem Ende zu. Neben den klassischen Weihnachtshits wie „Last Christmas“ oder auch „All I want for Christmas“ dürfte es noch Platz für weitere Musik geben. Vielleicht gehört der Track bald für viele zum Soundtrack des Jahres dazu.

Johann, Matt, Jan und Sam kommen aus München und machen seit 2011 zusammen Musik. Zusammen nennen sie sich Matija. So viel zu den Formalien. Jetzt hauen sie mit „The Calling“ einen Song raus, der das Potenzial zum letzten großen Hit des Jahres haben könnte – wenn man auf Indie-Pop steht. Der Song kommt mit eingängiger Melodie daher und setzt sich schon beim ersten Hören in den Gehörgängen fest.

Bittersüße Töne

„Driving in my dreams with both eyes closed“ – eine bittersüße Stimmung umgibt den neuen Song “The Calling” von Matija. Ein großartiges Zusammenspiel aus hypnotischen Beats, Synthesizern, Klavier, federnden Gitarren und einem charmanten Schulterblick in Richtung der 80iger-Jahre.

Quelle: instagram.com

Die letzten Monate liefen für die Herrenkapelle wie am Schnürchen. So konnten sie mit Acts wie The 1975, Catfish & The Bottlemen oder Wanda als Support die Bühne teilten. Ihre erste Headliner-Tour im Dezember 2017, zahlreiche Auftritte in TV, Presse und Radio, u.a. in Joko Winterscheidts JWD-Zeitschrift, sowie ihr erster Festivalsommer haben das Quartett aus Matt Kovac (Vocals, Gitarre, Flöte), Jan Salgovic (Gitarre, Klavier, Synths), Johann Blake (Backings, Bass, Synths) und Sami Salman (Drums, Beats, Percussion) in ihrer Entwicklung reifen lassen.

Im kommenden Jahr gehen die Herren von Matija auch auf große Deutschland-Tour.

Hier sind die Termine

11.01. Isny, Eberz die Musikbar

12.01. Freiburg, The Great Räng Teng Teng

23.01. Hannover, Lux

24.01. Nürnberg, Z-Bau

25.01. Essen, Hotel Shanghai

26.01. Stuttgart, Schräglage

31.01. Viechtach, Altes Spital

01.02. Passau, Zauberberg

02.02. Würzburg, Jugendkulturhaus Cairo

03.02. Regensburg, Alte Heimat