Max Giesinger ist gemobbt worden

01.03.2021 11:00 Uhr

Max Giesinger ist als Schüler regelmäßig gemobbt worden. Auch deshalb habe er heute das Gefühl, stets alle unterhalten zu müssen – vor allem natürlich auf der Bühne.

„Ich konnte es mir nicht verzeihen, wenn ich mal keinen guten Tag hatte und dann hoch musste“, verrät Max Giesinger im Interview mit dem Radiosender MDR JUMP.

Mehr Distanz von Social Media

Er habe sich regelmäßig zu Höchstleistungen angetrieben, „weil dann vielleicht wirklich die Angst da mitschwebt. Wenn man es nicht geil macht, wird man vielleicht wieder gemobbt. Was natürlich Quatsch ist.“

Im letzten Jahr habe er sein Leben daher umgekrempelt. Auch über seine inneren Konflikte habe er viel nachgedacht, wie zum Beispiel die Trennung seiner Eltern. „Ich glaube, wenn du als Kind die Erfahrung machst, dass sich deine Eltern trennen, dann siehst du eher, dass Beziehungen oftmals problematisch sind“, so Giesinger.

Außerdem habe sich der Sänger von Social Media-Plattformen etwas distanziert, verbringe mehr Zeit mit der Natur und vor allem mit sich und seinen Gedanken. Herausgekommen sei dabei auch viel neue Musik. Die neue Lebensfreude drückt Max Giesinger nun tanzend im Musikvideo zur Single „Irgendwann ist jetzt“ aus.

Zwei Tage Training für’s neue Video

Für die Choreographie im Video hat er sich Unterstützung aus dem Team von Helene Fischer geholt. „Ich habe vor dreieinhalb Jahren bei der Helene Fischer Show die Choreografin von Helene Fischer kennengelernt“, verrät Max. Die habe er nun für sein Video kontaktiert. „Und dann habe ich da zwei Tage Training gehabt – den ersten Tag vier Stunden und den zweiten acht. Und ich war so was von mega am Arsch. Dass ich überhaupt noch zum Videodreh ein Bein hochbekommen hab, war ein Weltwunder.“

Schließlich konnte er sich doch noch genug bewegen, auch wenn er anfangs sehr unzufrieden mit seiner Leistung war. „Es hat sich total hampelmannmäßig angefühlt. Ich dachte: ,Das wird so affig!‘ Und dann habe ich mir das Video angeguckt und dachte: ,Krass! Das ist ja ganz geil!‘“