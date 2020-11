28.11.2020 10:00 Uhr

Megaproduktion: Kiss geben gigantisches Silvester Live-Konzert!

Fünf Monate wurde geplant: Die legendäre Band Kiss gibt an Silvester ein Live-Konzert.

Die Rocker wollen das Jahr 2020 mit einem großen Knall beenden. Denn am 31. Dezember werden sie ein exklusives Live-Konzert in Dubai unter dem Motto ‘Kiss 2020 Goodbye‘ geben. Das aufwendige Produktion mit über 50 Kameras, dass weltweit per Livestream übertragen werden soll, wurde fünf Monate lang geplant, so berichtet ‘Universal Music‘.

„Größte Show aller Zeiten“

Laut der Band soll es die größte Show aller Zeiten werden: „Nach neun Monaten dieser pandemischen Finsternis kann die Welt endlich das Licht sehen. Am Silvesterabend werden ‚Kiss‘ den Himmel rocken, die Erde erschüttern und den Weg aus dem Jahr 2020 bahnen mit der größten und bombastischsten Feier in unserer und der Geschichte aller anderen. Wir alle brauchen es. Wir alle haben es verdient. Auf das Jahr 2021!“

Wie viele andere Musiker ist auch Mitglied Gene Simmons stark von der Corona-Krise betroffen. Doch deswegen den Lockdown zu bezweifeln versteht der Sänger nicht.

„Pandemie macht keinen Spaß“

Im Interview mit Radio ‘K-97’ erklärte er kürzlich: „Aktuell macht die Pandemie keinen Spaß. Für viele Familien, die einen geliebten Menschen verloren haben, ist dies herzzerreißend. (…) Die letzte Generation des letzten Jahrhunderts hat viele Kriege erlebt. Über 100 Millionen Menschen sind im zweiten Weltkrieg gestorben.“ Und weiter: „Es gab Lebensmittelknappheit in Amerika. (…) Und dann zur Wende zum 20. Jahrhundert gab es die Grippen-Epidemie, an er wieder 50 Millionen Menschen starben. Und jetzt darum gebeten zu werden, zuhause und zwei Wochen in Quarantäne zu bleiben, wo man sich Essen bestellt… (…) Heutzutage mit dem zu vergleichen, was früher war… Kommt schon. Die ältere Generation, eurer Großeltern schauen euch an, als wärt ihr auf Crack.“

Live-Show mit Publikum

Mit fast 400 Crewmitgliedern, die zum ersten Mal seit 8 Monaten wieder an die Arbeit gehen, werden bei der Produktion außergewöhnliche COVID-Vorschriften vor Ort angerwendet, einschließlich täglicher Tests und biometrischer Crew-Armbänder, um höchste Sicherheitsstandards für die gesamte Veranstaltung zu gewährleisten. Die Veranstaltung wird vor Live-Publikum in Dubai durchgeführt, unter Einhaltung aller Hygiene-Richtlinien.

Die Tickets und alle weiteren Infos gibt es hier: www.KISS2020Goodbye.com

(Bang/PV)