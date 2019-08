Meghan Trainor: So sexy tanzt sie in ihrem neuen Video

Die Zusammenarbeit zwischen Dance Music Titan Kaskade und Meghan Trainor auf „With You“, hat bereits über 15 Millionen Streams weltweit gesammelt und wurde von Outlets wie Billboard, Rolling Stone und Idolator hoch gefeiert. Gerade ist die Single in die US Top 40 Radiocharts eingestiegen und belegt Platz 18 der US Dance Radio Charts.

Das ursprüngliche Animationsmusikvideo, das von Ausnahmetalent Robin Eisenberg entworfen und inszeniert wurde, hat bisher über 1,5 Millionen Zuschauer erreicht. Nun folgt der eigentliche Clip.

Wer ist dieser Kaskade?

Auf „With You“ vereint sich Kaskades Produktionskompetenz und sein Ohr für Melodie mit dem preisgekrönten Songwriting von Meghan Trainor. In Übereinstimmung mit ihren selbstbewussten und durch Frauenpower geprägten Schreibstil singt sie wie sehr sie es leid ist, ihre Zeit mit langweiligen Männern zu verschwenden, die sie immer nur warten lassen.

Quelle: instagram.com

Kaskade steuert ein kraftvolles, erhabenes Instrumental bei, das Meghans Gesang in einen unwiderstehlichen Chorus verwandelt. Kaskade setzt seit Jahrzehnten Maßstäbe für elektronische Dance Musik. Mehrfach Grammy nominiert, hat er seine Live-Sets in die Arenen der ganzen Welt gebracht. Ausverkaufte Shows in Venues wie dem Staples Center in Los Angeles und dem Barclays Center in New York haben ihn zu einem der erfolgreichsten DJs der US-Geschichte gemacht. Er wurde mehr als einmal zum besten DJ der Welt gewählt und hat den Weg für elektronische Musik in Las Vegas geebnet, indem er 2010 eine Residency übernahm, die die Welle der kommenden Superstar-Partys und Events nach sich zog.