Mel C: Deshalb hätten die Spice Girls heute nicht überlebt

Melanie C glaubt nicht, dass die Spice Girls von damals in der Social Media Welt von heute hätten so erfolgreich werden können.

Die Spice Girls wären in der heutigen Zeit nicht so erfolgreich gewesen, wie in den 90ern, behauptet Sporty Spice nun höchstpersönlich. Das habe vor allem damit zu tun, dass die Mädels damals so viel Mist bauten, dass das Netz davon überflutet worden wäre.

Sie waren jung…

Die Girlgroup – bestehend aus Mel C, Mel B, Geri Horner, Victoria Beckham und Emma Bunton – schaffte 1996 mit ihrer ersten Single ‚Wannabe‘ den weltweiten Durchbruch. Rückblickend und mit dem Wissen über die heutigen sozialen Medien, ist die Sängerin Melanie C (46) mehr als dankbar, dass es Instagram und Co. damals einfach noch nicht gab. So konnten die Mädchen abseits des Rampenlichts ordentlich die Sau rauslassen.

Gegenüber der Zeitung ‚Daily Star‘ erklärte die 46-Jährige: „Wir waren jung und wir gingen aus. Wir hatten Spaß. Wir machten Fehler und es wurde nirgendwo festgehalten. Natürlich hatten wir es mit den Paparazzi zu tun, aber ich fühle mit den jungen Künstlern heutzutage einfach mit, weil sie [der heutigen Situation] so ausgeliefert sind, dass sie sich nirgendwo mehr verstecken können.“

Damals genossen die fünf noch einen gewissen Grad an Privatsphäre: „Wenn man jung ist, macht man manchmal dumme Sachen, und man will nicht, dass die Welt davon erfährt.“

Ihre jüngeren Kollegen versucht sie deshalb auch Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Die 46-Jährige fügte hinzu, dass ihr bewusst sei, dass sie damit auf taube Ohren stößt: „Junge Künstlerinnen und Künstlern möchte ich immer Ratschläge geben. Ich möchte, dass sie nicht dieselben Fehler machen wie ich, und manchmal müssen sie denken: ‚Oh, halt die Klappe, Oma.'“ (Bang)