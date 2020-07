Melanie C macht Fans Hoffnung: Neues Album kommt schon bald

Melanie Cs neues Album wird wohl demnächst rauskommen. Das Spice Girl, das auch als "Sporty Spice" der Girls-Group bekannt ist, hat bereits vor vier Jahren ihre letzte Platte herausgebracht. Die Fans würden sich also definitiv freuen.

Doch die Wartezeit ist jetzt um! Gegenüber „Noizz“ teilte die 46-Jährige mit: „Ich weiß, die Zeit vergeht so schnell! Ich glaube, ein Grund ist, dass ich zuletzt zwei wunderbare Sommer hatte, in denen ich mit ‚Versions of Me‘ live aufgetreten bin.“

Quelle: instagram.com

Sie hatte keine Zeit

„Danach habe ich dann angefangen an einem neuen Album zu arbeiten – aber dann kam die Spice Girls-Tour. Ich wusste, dass ich während der Proben mit den Girls keine Zeit für etwas anderes haben würde.“

Und weiter erklärte die Britin: „Letztes Jahr war unglaublich: Ich war mit den Girls auf Tour und ich bin auf Pride-Festivals weltweit aufgetreten. Als das alles vorbei war und ich wieder in UK war, habe ich dann die Arbeit am Album wiederaufgenommen.“

Das ist ihre neue Single

Schon Ende Mai hat Melanie C ihren neuen Son „BlameItOnMe“ herausgebracht. In dem Musikvideo ist Melanie als fliegende Superheldin zu bewundern. Die neue Single ist der Nachfolger von „Who I Am“. (Bang)