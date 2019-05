Melanie C macht ihre LGBTQ-Fans glücklich

Dienstag, 14. Mai 2019 14:56 Uhr

Melanie C wird bald auf ‚WorldPride‘-Tour gehen. Das Spice Girl – das auch als Mel C, oder Sporty Spice bekannt ist – wird ihre LGBTQ-Fans zusammen mit dem Londoner Queer-Kollektiv Sink the Pink unterhalten, worüber Melanie sagte, dass es wie ein „wahrgewordener Traum ist“.

In einem Statement erzählte sie: „Das ist wie ein wahr gewordener Traum für mich. Ich gehe mit Sink the Pink auf Tour, dem inklusivsten, spaßigsten und tollsten Nachtclub in London und wir werden die besten Dragqueens mitnehmen, um eine wirklich tolle Show zu geben. Ich freue mich so sehr darauf!“

Melanie und Sink the Pink werden auf mehreren Pride-Events in unterschiedlichen Ländern spielen, unter anderem in der Großbritannien, Brasilien, Amsterdam und Deutschland und bei den Shows werden „alle Hits gespielt werden, es gibt einen paillettenbesetzten Catsuit (von Adidas) und vier Extra-Spices in Dragoutfits“, lautet das Statement weiter.

Sie ist mit ihren Fans verbunden

Glyn Fussell, Moderator bei BBCs ‚Drag Queen’s Den‘ und Mitgründerin von Sink the Pink, enthüllte: „Es passiert nicht jeden Tag, dass Draqqueens mit einem Spice Girl touren. Diese Tour zeigt, wie sehr Melanie mit ihren LGBTQ-Fans verbunden ist und wir freuen uns so sehr, dass wir praktisch Pailletten sch***en.“

Quelle: instagram.com

Melanie wird auf der diesjährigen Gay-Pride-Parade in New York City bei den abschließenden Zeremonien auftreten, die ihre erste Performance bei dem North American Pride-Event sein wird. Die ‚Wannabe‘-Hitmacherin wird dann auf Pride-Festivals in Madrid, Köln, Bristol, Hull, Berlin, Stockholm, Brighton, und Margate spielen. Die exklusive Tour wird kurz nach Melanies Wiedervereinigungstour mit den Spice Girls stattfinden.