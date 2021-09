Melanie Müller mit neuem Song: Alles wieder paletti in ihrer Ehe?

Nach "We are queer": Melanie Müller zurück mit neuer Musik

10.09.2021 13:37 Uhr

Nach ihrem letzten Song „We are queer“ ist Melanie Müller zurück mit neuer Musik: Ihre Single „Es kommt alles wieder“ ist ab heute.

Die „Promi Big Brother“-Gewinnerin lässt ihre Fans nicht lange warten. Denn schon zwei Wochen nach ihrem grandiosen Sieg veröffentlicht die Musikerin ihre neue Single.

Melanie Müller ist die „Promi Big Brother“-Siegerin

Während ihrer Zeit bei „Promi Big Brother“ konnte Melanie Müller die Sympathien der Zuschauer für sich gewinnen. Doch es war keine einfache Zeit: Zwischen Heimweh, Verlustängsten, einer Ehe in Scherben und dem Druck stetig funktionieren zu müssen, ist Melanie oft an ihre Grenzen gekommen.

Allerdings hat die Löwenmama und Kämpferin nie aufgegeben und wurde von den Zuschauern nach drei Wochen zur Siegerin gekürt.

Neue Musik von der Ballermann-Sängerin

Auch in ihrem neuen Song „Es kommt alles wieder“ geht es um Neuanfänge und dass all die schönen Momente im Leben eines Tages zurückkehren werden: „Es kommt alles wieder und ist doch irgendwie neu. Aber irgendwie besser, vielleicht sind wir jetzt bereit“, heißt es im Song, den Melanie mit ihrem Produzenten Oliver deVille umgesetzt hat. Der Meister ist für viele Partyhits bekannt.

Darum geht es in ihrem neuen Song

In einem sehr nachdenklichen, aber zugleich powervollen Song erzählt Melanie Müller über Vergangenes und thematisiert eine problembehaftete Liebesbeziehung. Das Musikvideo wurde vor ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“ in Belgien aufgenommen. „Wir haben den Tag über die letzten Szenen gedreht, dann bin ich von Belgien losgefahren, in Köln angekommen und direkt in die Hotelquarantäne gegangen. Das war schon ein verrückter Tag“, erinnert sich Melanie in einer Mitteilung.

Melanie Müller musste einiges klären mit ihrem Ehemann

Voller Energie und Tatendrang ist die Sächsin jetzt also wieder da, mit neuer Musik, die nicht nur die Herzen von Schlagerfans höher schlagen lassen wird. Doch wieso hat Melanie Müller den Song jetzt erst veröffentlicht?

„Ich glaube ganz Deutschland hat mitbekommen, dass es in meiner Ehe auch nicht immer leicht ist. Den Song habe ich schon vor ‚Promi Big Brother‘ aufgenommen, aber ich war mir noch nicht ganz sicher, ob ich ihn überhaupt veröffentlichen sollte. Davor wollte ich ihn aber auf keinen Fall veröffentlichen, da dann alle gedacht hätten ich würde nur Aufmerksamkeit auf mich ziehen wollen“.

Müller habe zunächst einmal alle Eindrücke verarbeiten und schließlich den perfekten Zeitpunkt finden, um den Song rauszubringen, verrät die Leipzigerin weiter. „Ich habe mich nach der Teilnahme ja auch mit meinem Mann zusammengesetzt und wir haben viel gesprochen. In meinen Augen ist dieser Moment jetzt gekommen und ich freue mich auf meine neue Single!“