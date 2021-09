Melanie Müller: Schlagerduett „Für eine Nacht“ mit Jörg Draeger

21.09.2021 20:00 Uhr

Melanie Müller hat musikalisch etwas Neues im Gepäck! Dafür hat sie sich mit dem Moderator Jörg Draeger zusammen getan, mit ihm war sie gerade erst gemeinsam bei "Promi Big Brother".

Melanie Müller will es wissen, nach ihrem Song „Es kommt alles wieder“, war sie nun wieder im Studio und das nicht allein. Gemeinsam mit Jörg Draeger (75) hat sie das Liebes-Schlagerduett „Für eine Nacht“ aufgenommen.

So kam das Duett zustande

Kennengelernt haben sich die beiden in diesem Jahr bei „Promi Big Brother“ und dort immer gut verstanden. So gut, dass sich die beiden nun im Studio von Erfolgs-Hitproduzent Oliver deVille zusammen gefunden habe.

Oliver deVille berichtet gegenüber klatsch-tratsch.de wie es zu der Zusammenarbeit kam: „Wie das Schicksal will, saß ich mit Jörg bei der Sonnenklar- TV-Gala an einem Tisch. Nach einem Glas Wein kam mir dann die Blitzidee, ein Duett mit Melli zu machen, die ich ja ohnehin produziere. Jörg fand im Laufe des Abends auch immer mehr Spass an dem Gedanken und so ging es schliesslich eine Woche später ins Studio!“

Mut zur Farbe: Jörg Draeger

Es wars Jörgs erstes Mal

Melanie Müller ist bereits ein Profi hinter Mikro! Moderator Jörg Draeger auch – es ist aber das erste Mal, dass er gesungen hat. „Ich habe tatsächlich schon viel im Leben gemacht. Moderiert, den Jakobsweg beschritten und bei ‚Let‘s Dance‘ getanzt. Aber gesungen habe ich tatsächlich noch NIE“, so Jörg gegenüber der „Bild“-Zeitung.

Doch Produzent deVille verriet, dass sich der Gesangs-Neuling ziemlich gut geschlagen hat: „Jörg sagt immer von sich selbst, er kann nicht singen, ich persönlich finde ja, er klingt sogar ein bisschen nach Roland Kaiser“, so Oliver gegenüber klatsch-tratsch.de.

Wird Florian Silbereisen anrufen?

Die Fans der beiden müssen sich aber noch ein paar Tage gedulden, denn der gemeinsame Song „Für eine Nacht“ wird am kommenden Freitag erscheinen.

Ob Jörg nun öfter zum Mikrofon greifen wird, weil er Blut geleckt hat, bleibt abzuwarten. Doch er sagt gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Melanie hat mich an die Hand genommen. Jetzt warte ich nur noch auf den Anruf von Florian Silbereisen …“

(TT)