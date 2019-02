Menderes Bagci kündigt neuen Song „Schakalaka Eyo“ an

Freitag, 15. Februar 2019 09:38 Uhr

Lange war es ruhig um „DSDS“-Wiederholungstäter und „Dschungelkönig“ Menderes Bagci. Nun meldet sich der Entertainer zurück und zwar mit einer neuen Single mit dem vielversprechenden Titel „Schakalaka Eyo“.

Auf Instagram kündigte Menderes Bagci seinen neuen Song an und sagt: „Es ist soweit, wie heißt es so schön – und täglich grüßt das Murmeltier. Wie in fast jedem Jahr zum Start von DSDS, starte ich auch dieses Mal mit einer neuen Single durch.“

Quelle: instagram.com

Er will wieder mehr Musik machen

Mit seinem neuen Song kündigt Menderes auch einen neuen Stil an und erklärt: „Passend zu den kommenden Events haue ich meinen Song „Schakalaka Eyo“ Euch um die Ohren, inkl. DJ Ostkurve Remix! Diesem musikalischen Stil möchte ich in Zukunft auch treu bleiben.“

Quelle: instagram.com

Nach einer kreativen Auszeit will sich der Entertainer in Zukunft wieder voll und ganz seiner Karriere widmen. Anscheinend hat er in den vergangenen Monaten fleißig an neuer Musik getüftelt: „Und es stehen bereits weitere Titel in dieser Richtung in den Startlöchern. Das Musikvideo zu dem Partytrack wird ebenfalls rechtzeitig zur Veröffentlichung am 01. März 2019 überall zu sehen sein. Also seid gespannt und schnallt euch an.“