Menderes Bagci über seine erste Kino-Rolle in „Kartoffelsalat 3“

Um den „Deutschland sucht den Superstar„-Liebling Menderes Bagci (35) ist es in letzter Zeit wieder etwas ruhiger geworden. Doch nun hat der ehemalige Dschungelcamp-Gewinner auch die Leinwand erobert und konnte sich eine Mini-Rolle im Musical-Film „Kartoffelsalat 3“ sichern.

Der Streifen handelt von Mia, die mit einer Musical-Aufführung ihre Schule vor dem Aus retten will. klatsch-tratsch.de sprach mit dem sympathischen Michael Jackson-Fan.

Quelle: instagram.com

Wie kamst Du zu Deiner Rolle in „Kartoffelsalat 3“?

Ich hatte ja darüber in der Vergangenheit schon des Öfteren gesprochen, dass ich gerne im schauspielerischen Bereich etwas machen würde. Die Verantwortlichen haben vermutlich davon Wind bekommen und haben mir spontan eine kleine Rolle angeboten. Ich habe natürlich sofort zugesagt.

Welche Rolle spielst Du im Film?

Ich spiele eine ganz kleine Rolle und zwar einen Casting-Kandidaten. Das kennt man irgendwoher, oder!? (lacht) Also, sozusagen mich selbst. Der Dreh war sehr lustig. Ganz besonders Knossi*: Er hat mich immer zum Lachen gebracht.

Gehst Du eigentlich selbst ins Kino und wenn ja, was schaust Du Dir da an?

Ich war schon so lange nicht mehr im Kino. Ich muss mal überlegen, wann ich das letzte Mal überhaupt im Kino war. Ich glaube, das war im Jahre 2002. Das war der Film „Triple X“ mit Vin Diesel. Der Film war richtig gut. Allgemein schaue ich mir viele unterschiedliche Filme Daheim an. Je nach dem, wie ich mich fühle. Ich kann mich da gar nicht festlegen. Egal welches Genre. Es gibt einfach viel zu viele gute Filme.

Was sind deine Pläne für 2020?

Dieses Jahr kommt auf jeden Fall ein neuer Song von mir. Den Titel kann ich ja schon einmal verraten: „Planeten Smiley“. Ich werde wieder Auftritte absolvieren. Am 18. & 25. Februar gibt es eine Special-Sendung mit ehemaligen DSDS – Teilnehmern: „DSDS– Das große Wiedersehen“. Dort war ich sozusagen der Gastgeber, der durch den Abend geführt hat.

*) gemeint ist der beliebte Twitch-Streamer Jens „Knossi“ Knossalla. Twitch.tv ist ein Live-Streaming-Videoportal, das vorrangig zur Übertragung von Videospielen genutzt wird.