Menowin: Diese „Sommerhaus“-Stars sind in seinem neuen Video dabei

Samstag, 27. Juli 2019 19:57 Uhr

Menowin Fröhlich (31) hat heute seinen neuen Song „Du bist meine No. 1“ heraus gebracht und auch das dazugehörige Musikvideo, dass in Venedig gedreht wurde, veröffentlicht. Für Menowin ist es der erste Song auf deutsch.

Aktuell ist er mit sieben anderen Paaren im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen und selbstverständlich gibt es da immer einige, mit denen man sich mehr und mit denen man sich weniger versteht. Anscheinend hat sich zwischen Menowin und den Paaren Elena Miras und Mike Heiter und Yeliz Koc und Johannes Haller eine richtige Freundschaft entwickelt.

Sie spielen helfende Passanten

Denn die Vier spielen auch in seinem neuen Musikvideo zu „Du bist meine No. 1“ mit. Die Dreharbeiten zu „Sommerhaus der Stars“ sind bereits längst beendet, doch es scheint, als seien sie in Kontakt geblieben. Im Video sucht Menowin seine Traumfrau anhand einer Zeichnung fragt diverse Passanten in Venedig nach Auskunft.

Die Passanten werden von Elena, Mike, Yeliz und Johannes dargestellt. „Du bist meine No. 1“ ist eine eingängige Sommernummer und der erste Release von Menowin seit vier Jahren. Im Song besingt er die Geschichte zwischen ihm und seiner Verlobten Senay. Die beiden verbindet eine besondere Geschichte, die Menowin in dem Lied erzählt.

Wird Menowin damit endlich den großen Durchbruch schaffen? Ja, das ist ein totaler Ohrwurm Nein, seine Zeit ist vorbei Abstimmen Ja, das ist ein totaler Ohrwurm 0%, 0 votes Nein, seine Zeit ist vorbei 0%, 0 votes View questions