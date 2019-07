Menowin wagt Comeback mit deutschsprachiger Single

Mittwoch, 17. Juli 2019 15:36 Uhr

Ab dem 23. Juli wird Menowin Fröhlich (31) mit seiner Freundin Senay (28) im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen sein. Passend zur TV-Teilnahme veröffentlicht er seine neue deutschsprachige Single „Du bist meine No. 1“.

Der neue Song „Du bist meine No. 1“ wird am 26. Juli pünktlich zum Starrt der RTL-Show veröffentlicht und markiert seine erste Single nach vier Jahren. Der ehemalige „DSDS“-Kandidat ist auf den aktuellen Deutsch-Trend aufgesprungen und singt nun erstmals in seiner Muttersprache.

„Zum ersten Mal deutschsprachige Musik und ich bin echt froh darüber, weil ich die Musik so intensiver fühle. Menowin Fröhlich war mein altes ICH und Menowin ist das neue ICH“, so Menowin in der offiziellen Pressemitteilung.

Mit Erfolgsproduzent Prodycem (u.a. Eko Fresh) hat er zudem einen starken Produzenten und Co-Autor gefunden. Der 31-jährige erklärt: „Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht im Studio den Song zusammen mit Prodycem zu schreiben. Es war eine coole Zusammenarbeit“.

Hat er jetzt endlich Erfolg?

Auch ein Musikvideo wird es geben, dafür flog Menowin gemeinsam mit seiner Senay diese Woche nach Venedig. Und der Song klingt ganz wie eine Liebeserklärung an die Mutter seiner Kinder. Mit Senay ist Menowin schon viele Jahre zusammen, sie stand auch in schweren Zeiten immer zu ihrem Freund. Auch als der Sänger ganz unten war und mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte, wich sie nicht von seiner Seite. „Das Statement zum Song ist eine Liebeserklärung an meine No. 1, Senay“, so der Sänger.

Nach seiner „DSDS“-Teilnahme 2010 und einem soliden zweiten Platz versuchte Menowin stets vergeblich im Musikbusiness Fuß zu fassen. Zwar veröffentlichte er diverse Singles und sogar ein ganzes Album, doch der ganz große Erfolg stellte sich nicht ein. Das soll sich nun ändern, denn Menowin hat den Drogen abgeschworen und wagt einen kompletten Neuanfang.

Quelle: instagram.com

Wird Menowin musikalisch endlich Erfolg haben? Ja, er hatte schon immer eine gute Stimme Nein, sein Zug ist längst abgefahren Abstimmen Ja, er hatte schon immer eine gute Stimme 80%, 8 votes Nein, sein Zug ist längst abgefahren 20%, 2 votes View questions