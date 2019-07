Metallica bringen Kinderbuch raus

Donnerstag, 11. Juli 2019 21:46 Uhr

Metallica werden ein Kinderbuch veröffentlichen. Die Heavy Metal-Band, die aus James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett und Robert Trujillo besteht, wird bald ihr Buch ‚The ABCs of Metallica‘ herausbringen.

Es handelt sich dabei um ein Kinderbuch, mit dem bereits die kleinsten Metallica-Fans das Alphabet lernen können. Am 26. November soll das Buch in den Handel kommen und ein Teil der Erlöse wird in die All Within My Hands-Stiftung der Musiker fließen, mit der die Rocker regelmäßig wohltätige Zwecke unterstützen. Zuletzt spendeten sie durch die Stiftung 17 Millionen für die Leidtragenden der kalifornischen Weltbrände.

„Wir haben ein neues Buch, das bald herauskommt, und dieses Mal reimt es sich“, verkündeten die ‚One‘-Hitband auf ihrer offiziellen Webseite. „Wir freuen uns darauf, dass ‚The ABCs of Metallica‘ ab dem 26. November 2019 in den Buchläden und online erhältlich sein wird.

Für den guten Zweck

Alles für einen guten Zweck, da ein Teil der Einnahmen All Within My Hands zu Gute kommen wird, wodurch wir weiterhin Bildung und den Kampf gegen Hunger unterstützen werden. Mit Reimen und Bildern schaut ‚The ABCs of Metallica‘ zurück auf die Band-Geschichte von, na klar, A bis Z.“ Dabei steht jeder Buchstabe für einen besonderen Moment in der Bandgeschichte, vom Start, über die erfolgreichsten Alben, bis hin zu lustigen Anekdoten über die Musiker selbst. Howie Abrams fungierte als Co-Autor, die Illustrationen stammen von Michael „Kaves“ McLeer.