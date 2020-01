Mia Julia plant Sex-Talk auf Youtube

Schlagersängerin Mia Julia ist auf Mallorca der Hit. Für das Jahr 2020 möchte sie ihre Fans aber mit einer brachialen Veränderung überraschen.

Schon 2019 ging Mia Julia auf Deutschland-Tournee, bei der alle Party-Songs aus ihren sieben Jahren Mallorca-Karriere vorgestellt wurden. Dort wurde sie zum Star und ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Auf Facebook teilte die Blondine ihren Fans schon mit, dass es ein neues Album geben werde, woran sie momentan noch arbeite. Doch mit dem Album soll auch ein ganz neues Konzept und eine neue Mia Julia präsentiert werden. Was bitte hat das denn zu bedeuten?

Die Ex-Erotikdarstellerin, die zeitweise auch als Friseurin arbeitete, verkündete, dass sie ihre Shows auf der Balearen-Insel etwas zurückgefahren werde und stark kürzen wolle, gab Mia bei einem ‚Bild‘-Interview an. Dabei wird die Sängerin nur noch drei in der Woche machen können: „Meine Fans können mich jeden Sonntag und Donnerstag ab 17 Uhr im ‚Bierkönig‘ sehen – und jeden Mittwoch um 2.30 Uhr im ‚Oberbayern‘.“ Auch die „Mallorcastyle“ – Tour, die die ehemalige Erotikdarstellerin am 25. Januar in Hamburg startet, soll die letzte ihrer Art sein.

Eine ganz neue Mia?

Mia Julia Brückner verriet, was es mit den aufregenden Plänen für dieses Jahr auf sich hat: „Mit dem neuen Konzept möchte ich den Begriff ‚Party‘ neu definieren. Seit einem Jahr arbeite ich intensiv an der neuen Musik. Ich wollte meinen Stil einfach weiterentwickeln und möchte einen brachialen Partysound, kombiniert mit Texten und Inhalten die sehr persönlich, offen und ehrlich sind. 100% Mia Julia. Es wird knallen.“.

Wir dürfen uns auf eine ganz neue Seite der 33-Jährigen freuen. Auch wenn uns noch nicht restlos klar ist, was denn da nun anders sein soll als vorher.

Quelle: instagram.com

Doch müssen ihre Fans besorgt sein, dass die sonst so freizügige Mia Julia jetzt komplett brav geworden ist? Natürlich nicht, versicherte die Blondine. „Ganz im Gegenteil, es ist viel mehr geplant. So wird es bald einen eigenen Sextalk auf YouTube geben, vielleicht sogar als Podcast.“.

Mia Julia’s alljährlicher Erotik-Kalender „Kopfkino“ ist ebenfalls noch erhältlich. Ein BDSM – Fotobuch mit dem Titel „The Dark Side Of Mia“ soll bis Mitte 2020 erscheinen und es wurde schon so viel verraten: Die Ex-Pornoschauspielerin werde sich weiterhin splitterfasernackt zeigen und mit „allen Grenzen spielen“. Sie ist also in dieser Hinsicht noch ganz die Alte. Bei ihren Anhängern sorgt Mia Julia also weiterhin für eine geile Zeit.