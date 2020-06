Michael Patrick Kelly über das Showgeschäft: „Es ist sehr viel Fake“

Michael Patrick Kelly feierte schon in ganz jungen Jahren gemeinsam mit seiner Familie, der Kelly Family, riesige musikalische Erfolge, spielte vor Hunderttausenden Menschen.

Seit einigen Jahren ist er als Solokünstler unterwegs und heizt auch live den Fans ein. Es ist also alles wie früher. Warum und wie er trotz alledem so bodenständig geblieben ist, erzählte er jetzt im Interview. „Ich habe viele Schwächen und habe in meinem Leben immer wieder Fehler gemacht“, sagte der Musiker im Gespräch mit t-online.de.

„Deshalb weiß ich, dass ich kein unfehlbarer ‚Superstar‘ bin und dass ich mich nicht für zu gut halten sollte. Das ist der erste Reminder, der mich auf dem Boden hält.“

„Nicht das echte Leben“

Ferner erklärte der 42-Jährige, dass die Popmusikkultur von Natur aus überhöht sei. „Es wird einfach übertrieben, vier Stunden in der Maske, Beleuchtung macht jeden Schatten, jede Falte weg. Alles wird retuschiert. Es ist sehr viel Fake, eben nicht das echte Leben, die heile Welt, der Maßstab zum Glück. Wenn man das kennt und weiß, wie trügerisch diese Showbranche ist, dann kann man entscheiden, was Kunst und was echt ist.“

„Sing meinen Song“

Und schließlich führte er auch sein jahrelanges Leben im Kloster auf: „Diese sechs Jahre haben mir sehr gut getan. […] Das hat mir sehr geholfen. Dadurch habe ich einen Reset fürs Leben bekommen.“

Mit sechs hochkarätigen Musikern ist Michael Patrick Kelly derzeit Host von „Sing meinen Song„. Max Giesinger, LEA, MoTrip, Nico Santos, Jan Plewka und Ilse DeLange sind seiner Einladung gefolgt und haben ihre größten Hits mitgebracht. In der 7. Staffel steht wieder jede Woche einer der Künstler und seine größten Songs im Fokus, die dann von den anderen Künstlern neu interpretiert werden. In der heutigen 7. Folge steht Michael „Paddy“ Patrick Kelly im Mittelpunkt.

Die Songs des Abends

LEA – Friends are family

Jan Plewka – A little faith

MoTrip – Little Giants

MP Kelly – beautiful Madness

Ilse DeLange – Holy

Max Giesinger – Requiem

Nico Santos – Et Voila