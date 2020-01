Michael Wendler ft. Laura: Das hier ist der Hit zum Auto-Gate!

Damit hätte Laura Müller (19) wohl nicht gerechnet! Eigentlich wollte sie ihrem Michael „Schatzi“ Wendler nur zeigen, wie sehr sie ihn liebt und ihn mit einem nigelnagelneuen Auto überraschen. Ein Pick-Up-Truck, den er sich sehnlichst gewünscht hatte.

Laura Müller, anscheinend aktuell finanziell flüssiger, hatte die Spendierhosen an und kaufte dem Schlagersänger sein Traumauto. In einem unfassbar kitschigen Instagram-Video überraschte sie den Wendler, samt überschwänglicher Liebesbekundungen à la „Ich liebe dich so sehr Schatzi“, „Baby, weil ich dich so sehr liebe.“

Oliver Pocher, bekennender Anti-Fan vom Wendler, und seine Frau Amira parodierten die Szene bereits, jetzt gibt es den ersten Song dazu. Produzent Stard Ova, arbeitete in der Vergangenheit u.a. mit Pietro Lombardi und Kay One zusammen, kreierte einen Remix: Wendler feat. Laura – „Baby“.

So klingt der Remix

Laura, deren erste Gesangs-Versuche vor rund 1,5 Jahren eher unterdurchschnittlich klangen, könnte jetzt doch noch auf eine Musikkarriere hoffen. Dank Stard Ovas geschicktem Händchen, wirkt Lauras dünnes Stimmchen gar mehr so übel.

In den Kommentaren schreibt einer: „Finde es krass, das man einfach eine billige Audiospur nehmen kann und dass in sowas umwandeln kann. Da merkt man, wie viel in der Postproduktion gemacht wird.“ Noch gibt es keine Voll-Version des Songs, doch der Producer schreibt: „Daumen hoch für die Vollversion!“

