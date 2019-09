Michael Wendler: Laura Müller hat ihr Moderations-Debüt gegeben

Schon vor Wochen kündigte Michael Wendler (47) auf Instagram an, dass sein aktueller Teenager-Schatz Laura Müller (19) ihr Moderations-Debüt bei seinem Konzert am 28. September in Oberhausen geben wird.

Am Samstag war es nun endlich soweit und Schulabbrecherin und Multitalent Laura Müller dürfte erstmals ein großes Event moderieren. Auch wenn sie nur als Co-Moderatorin von Frank Neuenfels fungierte, war das für die 19-jährige ein großer Tag.

„Wir wollen die Laura sehen“

In einem schwarzen Blazer-Kleid mit XXL-Ausschnitt und schwarzen „Yves Saint Laurent“-Heels für rund 700 Euro trippelte Laura auf die Bühne und ließ sich von den zahlreichen Fans mit tosendem Applaus feiern. Immer wieder riefen die: „Wir wollen die Laura sehen.“

Im Vorfeld machte Michael Wendler seinem Schatz Mut, denn er weiß, wie aufgeregt sie war. In der Instagram-Story von RTL erklärt er: „Ich bin wahnsinnig gespannt, natürlich ist sie auch sehr nervös, aber ich denke, sie packt das. Es ist ihre erste Moderation, aber ich habe ihr erzählt, dass sie gleich gefeiert wird.“

Ist das nun der Startschuss für eine große Moderationskarriere?