Migos veröffentlicht gemeinsamen Song mit Juice Wrld (†21)

Offset verriet, dass der Song, den Migos mit dem verstorbenen Rapper Juice Wrld (†21) aufnahm, auf dem neuen Album der Rapper-Gruppe zu hören sein könnte. Der Trap-Star erinnerte auf seinen Stories auf seinem Account auf Instagram an den „Lucid Dreams“-Musiker, der am 8. Dezember auf tragische Art und Weise an einem Krampfanfall verstarb.

Migos planen den Track, der „What’s Bracken“ heißt, auf ihr neues Album „Culture III“ zu packen, das im nächsten Jahr erscheint und der Nachfolger von „Culture II“ von 2018 ist.

Quelle: instagram.com

Song erscheint auf neuem Album

Offset enthüllte seinen 15,1 Millionen Followern: „Ich habe diesen gemeinsamen Song mit ihm, der ‚What’s Bracken‘ heißt und ich werde diesen Sch*** auf ‚Culture III“ packen.“

Der „Bad and Boujee“-Interpret, der mit Cardi B verheiratet ist, sprach Juices Familie sein herzliches Beileid aus und lobte dessen Arbeitsmoral und phänomenale Rapp-Fähigkeiten. Auch Sängerin Ellie Goulding erinnerte sich an Juice, dessen bürgerlicher Name Jarad Higgins war, und beschrieb ihn als eine gute Seele.