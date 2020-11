27.11.2020 20:48 Uhr

Mike Leon Grosch: Musikalische Wendler-Verarsche wird zum Netz-Hit

Der Wendler als Musical-Nummer? Na klar, der Kölner Musiker Mike Leon Grosch macht sich mit einem Disney-Klassiker über den Star lustig. Und der Song wird schnell zum Netzhit.

Seit Wochen lacht die Nation noch lauter als sonst schon über Michael Wendler (48). Der Schlager-Star gibt in den sozialen Medien die wildesten Verschwörungstheorien von sich und macht dabei einen auf Politclown. Der selbsternannte „German King Of Pop“ zählt sich zur Bewegung der sogenannten „Querdenker“, die sich sicher sind, dass die deutsche Regierung die Corona-Pandemie auf durchaus perfide Weise für Grundrechtsverletzungen nutzt.

Sänger und Ex-DSDS-Finalist Mike Leon Grosch verarscht den Wendler dafür jetzt perfekt! Sein lustiger Song über ihn trendet aktuell heftig auf Instagram.

Michael Wendler als musikalische Lachnummer

Für seine Satire-Nummer dichtete der 44-Jährige den berühmten Disney-Song „Ich wäre gern wie du“ aus dem Film „Das Dschungelbuch“ um. Der Kölner, den so mancher noch als Finalist aus der dritten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ kennt, singt unter anderem:

„Ich würde lieber auch ein Wendler sein

Vor meinen Gläubigern fliehen

Der Alu-Hut, der steht dir gut und Verschwörungstheorien.“

In den Kommentaren hagelt es die Komplimente für die gelungene Nummer. Viele der User verlinkten auch Comedian Oliver Pocher, der sich beinahe täglich in seinen Storys über Michael Wendler aufregt.

Spontan auf dem Balkon geschrieben

Der beliebte Musiker erzählte im Gespräch mit klatsch-tratsch.de, wie er den viralen Hit spontan gemeinsam mit seiner Freundin auf dem Balkon geschrieben hatte.

„Wir haben uns mit unseren kleinen Töchtern das Dschungelbuch angeschaut. Bei dem Song dachte wir, dass der irgendwie auch zum Wendler passt. Nicht weil er ein Affe ist, sondern weil er seine Meinung auch so ungestüm verkündet. Wir haben uns dann nach dem Film mit einem Kaffee auf den Balkon gesetzt und den neuen Text innerhalb von zehn Minuten geschrieben. Ohne viel Zeit zu verlieren, habe ich mich dann vor meine weiße Wand gestellt und den Clip eingesungen. Das war vor sechs Tagen und jetzt klingelt mein Telefon ununterbrochen. Das ist echt verrückt.“

Mike Leon Grosch will den Wendler nicht mobben

Eine Botschaft ist dem Berufsmusiker aber sehr wichtig: Er will Michael Wendler mit seinem Song nicht mobben! Seine Lyrics sollen nicht unter die Gürtellinie gehen, sondern lediglich eine kleine künstlerische Stichelei sei.

„Als ich den Text dichtete, wusste ich, dass die Menschen in meinem kleinen Instagram-Universum meinen Humor richtig verstehen werden. Ich hoffe, Michael Wendler kann sich das Video ebenfalls mit einem Augenzwinkern anschauen, falls er es sehen sollte“, fuhr er fort.

Album erscheint im März

Künstlerisch war das Jahr 2020 für Mike Leon Grosch ein Volltreffer. Die Corona-Krise zwang den ehemaligen Hochzeitssänger seine Karriere komplett neu zu orientieren. In der plötzlich frei gewordenen Zeit arbeitete er verstärkt an eigener Musik und veröffentlichte gleich drei neue Songs. Sein Fleiß und Mut machte sich bezahlt. Seine Singles „Wunderschön“ und „Nicht mal eine Stunde“ wurden zusammen über vier Millionen Mal auf YouTube angeklickt.

Aktuell befindet sich der Star mit der kratzigen Stimme mitten in den Aufnahmen für sein neues Album. Dieses soll im März erscheinen. Den Titel will er aber noch für sich behalten. Aber der gesprächige Kölner kann seinen Fans schon verraten, dass die LP ein lebendiger Schlager-Pop-Mix mit musikalischen Ausflügen in alle gängigen Musik-Genres wird.

Wendlers wilden Verschwörungstheorien

Mit seinen verschwurbelten Anti-Corona-Theorien sorgt Michael Wendler seit seinem Ausstieg aus der DSDS-Jury Anfang Oktober für viel Kopfschütteln. Der Schlager-Star behauptet immer wieder, dass es sich bei der Corona-Pandemie gar nicht wirklich um eine wahre Krise handeln würde. Die Regierungen dieser Welt würden die Situation absichtlich dramatisieren, um die normalen Bürger in ihren Rechten beschränken zu können.

Alle außer Präsident Donald Trump (74), den findet der Musiker nämlich großartig. Er weigert sich bis jetzt zu akzeptieren, dass der Politiker bei den Wahlen gegen Joe Biden (77) verloren hat. Seiner Meinung nach steht fest, dass bei den Wahlen betrogen würde und Trump der eigentliche Gewinner sein müsste.

Keiner hat mehr Bock auf ihn

Mit seinen kontroversen Aussagen macht sich der Wendler keine Freunde, wie er vor Kurzem selbst unfreiwillig bewies. In seiner Insta-Story startete er eine Umfrage und schrieb: „Hallo Fans, wollt ihr, dass ich mal wieder Live auf Instagram gehe?“ Mit einem Klick, entweder auf Ja oder Nein, konnten seine „Fans“ abstimmen.

Dass diese Umfrage so deutlich ausfiel, damit hatte der mittelmäßige Schlagersänger mit Sicherheit nicht gerechnet, denn über 85 Prozent seiner „Fans“ stimmten ab, dass sie den Sänger NICHT Live sehen wollen.

Lächerlich oder gefährlich?

Die meisten User auf Istagram lachen über Michael Wendler. Aber ist sein Verhalten wirklich noch lustig oder nicht schon längst gefährlich und besorgniserregend?

Denn der deutsche Star ist bei Weitem kein Einzelfall. Wie die letzten Monate zeigten, gibt es derzeit Millionen von Menschen, die durch YouTube-Videos und andere Social Media-Plattformen in den Sog von Verschwörungstheorien hineingezogen werden. Mit seiner Plattform erreicht der Wendler aber leider wiederum Millionen von Usern und pusht seine Ideen damit einmal mehr in die Mitte der Gesellschaft.

Dieser Ansicht ist auch Mike Leon Grosch. Er betont, das jeder seine Meinung äußern darf. Als Star mit einer solchen Reichweite müsse man sich seiner Verantwortung aber doppelt und dreifach bewusst sein. (LK/PV)