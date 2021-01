13.01.2021 11:27 Uhr

Mike Singer: Gold zum 21. Geburtstag

Am 20. Januar wird Popstar Mike Singer 21 Jahre alt ­– und das schönste Geschenk bekommt er vorab. Denn der Musiker aus Offenburg erhält seine erste Goldauszeichnung, für die Single „Deja Vu“.

Der Titeltrack seines zweiten Albums wurde schon im September 2017 veröffentlicht, hat sich über die Jahre zu einem absoluten Fan-Favoriten entwickelt – über 36 Millionen YouTube-Views für das offizielle Musikvideo sprechen eine deutliche Sprache. Nun also eine Goldene Schallplatte!

Die erste Goldene Schallplatte

„Ich freue mich extrem über die Gold-Auszeichnung. ‚Deja Vu’ war und ist ein ganz besonderer Song für mich“, sagte Mike Singer zu der Auszeichnung.

„Er ist in einer Zeit entstanden, in der ich mit meinem Team mega viel unterwegs war. Wir hatten eine gute Zeit und ich denke, dass man dies auch merkt. Er ist total zeitlos und die Produktion war der Zeit voraus. Für mich ist das der Grund, warum er bis heute einer meiner meistgehörten Songs ist. Die erste goldene Platte ist etwas ganz Besonderes. Daher vor allem danke an alle, die den Track hören, gekauft haben und ihn genauso lieben wie ich. Und danke an mein Label Warner Music, mein Produzententeam und mein Management.“

Juror bei DSDS

Selbst mit 20 bzw. 21 Jahren kann man mit Leidenschaft und Disziplin viel erreichen, wenn man nur an sich glaubt und sein Ding macht, das betont Mike Singer immer wieder in seinen Interviews und thematisiert es in seinen Songtexten. Der Goldstatus für „Deja Vu“ ist dafür ein eindrucksvoller Beleg.

Nach drei aufeinanderfolgenden Nr.1-Alben, Auszeichnungen wie dem MTV EMA („Best German Act“, 2018), zwei Kids Choice Awards („Lieblingssänger“, 2018 & 2019) und einer Bambi-Nominierung („Publikumspreis“, 2018) und Ritterschlägen wie der aktuellen Tätigkeit als jüngster Juror aller Zeiten in der 18. DSDS-Staffel kann sich Mike nun also über sein erstes Edelmetall freuen.