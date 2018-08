Mike Singer holt sich Mario Barth für’s neue Video

Freitag, 24. August 2018 09:56 Uhr

Wer sich das Video zum neuen Song „Safe Digga“ von Mädchenschwarm Mike Singer anschaut, wird sich kurz die Augen reiben und dann feststellen, dass kein Geringerer als Comedian Mario Barth darin mitwirkt. Wie ist das denn passiert?

Mike Singer erklärte dazu: „Mario habe ich bei seiner Show ‚Willkommen bei Mario Barth‘ kennengelernt & wir haben uns richtig gut verstanden. So kam es dann zu der Rolle im Video.“ Also alles nur rein beruflich? „Mario und ich schreiben auch privat miteinander und tauschen uns aus. Für mich ist es immer wichtig, dass ich mich mit jemandem auch wirklich gut verstehe, bevor wir was miteinander machen. Mario ist ein sehr, sehr netter und cooler & natürlich witziger Mensch!“, beschreibt er das Verhältnis zu Barth.

Barth zum Geburtstag eingeladen

Dass Mario Barth auch privat ein witziger Typ ist, bewies er beim Videodreh. Die gemeinsame Szene mit Mike musste bestimmt um die 100 Mal gedreht werden, weil dieser sich vor Lachen kaum halten konnte. Zwischen dem sympathischen Offenburger und dem Star-Comedian stimmen einfach die Vibes, weshalb Mike auch gleich eine Einladung ausspricht: „Mario ist locker drauf und wirklich cool. Zu meinem 19.Geburtstag ist er auf jeden Fall eingeladen!“.

Der Song „Safe Digga“ dreht sich übrigens darum, dass das Leben gut ist, man alles positiv sehen und Spaß haben sollte. „Den Song haben wir auf Tour geschrieben und produziert. Das Tourleben hat uns sehr inspiriert, weil wir einfach jeden Tag eine fette Party mit den Fans gefeiert haben!“, berichtet Mike Singer über die Entstehung. Als Feature-Act konnte für die Neuauflage des bereits auf seinem #1-Album „Deja Vu“ erschienenen Tracks der französische „The Voice“-Sieger Slimane gewonnen werden, der in seiner Heimat bereits echten Star-Status erreicht hat.

Mit „Safe Digga“ beweist Mike Singer erneut, dass er nicht ohne Grund hierzulande als der Superstar seiner Generation gefeiert wird.