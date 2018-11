Mike Singer: Neues Album und warum er doch nicht auswandert

Freitag, 30. November 2018 16:35 Uhr

Mike Singer hat sich innerhalb weniger Monate zu einem etablierten Künstler im Musikbusiness entwickelt, der mit viel Fleiß und Disziplin jeden Tag seiner großen Liebe der Musik nachgeht. So ist es nicht verwunderlich, dass der deutsche Überflieger nur zehn Monate nach seinem letzten Nummer 1 Album „Deja Vu“ bereits das nächste Werk ankündigt.

Am 26. April 2019 erscheint „Trip“. Mike sagte dazu: „Ursprünglich wollte ich nach der ‚Deja Vu‘ Tour für einige Monate nach Amerika ziehen und war auch dort, bis ich für einige wichtige TV-Termine zurück nach Deutschland musste. In der Zeit hier habe ich ganz spontan entschieden, dass ich meine neue Single und das Album jetzt schon veröffentlichen bzw. ankündigen will. Wir haben diese fetten neuen Songs produziert und es ließ mir keine Ruhe. Auf Tour im Oktober und in den letzten Wochen habe ich noch einmal gemerkt wie großartig meine Fans sind und wie viel mir mein #Teamsinger bedeutet. Da wollte ich sie nicht warten lassen!“

Neue Single „Taub“

Neben der Ankündigung des neuen Albums veröffentlicht Mike Singer gleichzeitig die Single „Taub“, die mit einem neuen Sound überrascht, den man so bisher von ihm nicht kennt. Stillstand kennt der Teenieschwarm ja nicht. Der 18-Jährige will sich stetig ausprobieren und weiterentwickeln.

„An dem Song haben wir wirklich sehr lange gearbeitet, weil wir ihn perfekt haben wollten“, verrät er. Inhaltlich thematisiert der Track eine Beziehung, die kaputt gegangen ist und der man viel zu lange hinterher getrauert hat. „Jetzt ist man aber voll drüber hinweg und es ist ganz egal, was die Person jetzt über einen denkt. Man tut, was man will und nimmt keine Rücksicht mehr auf sie. Man hat die Person komplett vergessen und ist ‚Taub‘ für sie“, erklärt Mike.