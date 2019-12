Miley Cyrus & Cody Simpson: Gemeinsames Album?

Miley Cyrus und Cody Simpson überlegen, ein gemeinsames Album zu machen. Das Paar ist erst ein paar Monate zusammen und wie es scheint, ziehen sie es in Betracht, sich bald auch schon geschäftlich miteinander zusammen zu tun.

So überlegen sie, ein gemeinsames Rock-Album in naher Zukunft auf den Markt zu bringen. Im Gespräch mit ‚E! News‘ verriet Cody: „Definitiv. Wir sind gerade dabei. Wir schreiben all diese Songs und dann sehen wir, welcher für wen Sinn macht. Es wird toll werden. Es wird ein richtiges Rock-Album werden. Mit viel Gitarre.“

Quelle: instagram.com

Ist es ernst?

Die beiden scheinen es sehr ernst zu meinen mit ihrer Beziehung. Cody Simpson verbrachte sogar Thanksgiving dieses Jahr mit Mileys Familie. Ein Bekannter meinte damals gegenüber ‚E! News‘: „Cody fuhr nach Nashville, um Mileys Geburtstag zu feiern und blieb dann für Thanksgiving. Mileys Familie liebt Cody und freute sich darüber, dass er blieb. […] Alle verstehen sich prima und auch Mileys Geschwister mögen Cody. Ihre Beziehung ist lustig und einfach. Er gehört zur Mannschaft.“

Doch nicht nur Miley Cyrus Familie ist begeistert, auch Codys Schwester Alli Simpson soll sich mit der Sängerin gut verstehen und die Beziehung gutheißen.