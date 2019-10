Miley Cyrus: Cody Simpson widmet ihr einen Song

Cody Simpson hat am Freitag sein neues Lied, das offenbar seiner neuen Flamme Miley Cyrus gewidmet ist, veröffentlicht. Der australische Sänger betitelte die Melodie mit „Golden Thing“ und die Fans scheinen schon ganz wild auf den Song zu sein.

„Crystal Dream / Cali Queen“ gehört zu den ersten Worten des Songtextes. Die Fans meinen nun, es könne sich ja nur um einen bestimmten kristallliebenden kalifornischen Popstar in seinem Leben handeln.

Sowohl Simpson selbst, als auch Miley haben seine neue Single pflichtgemäß über soziale Medien beworben. Vor einer Woche veröffentlichte der 29-jährige Cody ein Schwarz-Weiß-Instagram-Video, in dem er „Golden Thing“ singt.

„Dropt es! Genau das!“ kommentierte Cyrus. Am Mittwoch neckte Simpson die Fans mit einem Foto des Covers und schrieb: „Golden Thing. Freitag. Vorspeichern in Bio.“ Diesen Beitrag kommentierte Miley wiederum mit den Worten: „Emotional“.

Nachdem die Single veröffentlicht war, postete die Sängerin in ihrer Instagram-Story, einen Sreenshot des Kunstwerks und einen Link zum Song. Dazu schrieb sie „MY HEART“.

„Golden Thing“ kommt bei Fans gut an

„Strahlende Hand / vibrierender Sand / Ich bin schockiert / Es ist eine goldene Sache, die sie hat“, singt der Musiker in dem Lied. „Ich rief die Worte im ersten Tageslicht, und ein Chor von Vögeln kam in Sichtweite. Wenn wir von den Herrschern am Himmel gehört werden könnten, würden sie weinen. #Goldenthing „, twitterte er außerdem wenige Stunden bevor das Lied released wurde. „Golden Thing“ erfreut sich im Internet großer Beliebtheit – hunderte Fans twitterten inzwischen darüber, wie sehr sie es lieben.

„Nur einmal „Golden Thing“ gehört, ok Byeeee“, twitterte ein Fan. „Es war romantischer und aufrichtiger, als ich es erwartet hatte. Wenn man die Texte liest, ist es wie ein Gedicht, das ich mag. Es ist nett“, twitterte eine andere Person.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Sänger seiner Angebeteten ein Ständchen bringt. Als Cyrus letzte Woche mit Mandelentzündung im Krankenhaus war, twitterte sie ein Foto von sich und ihrem neuen Freund, der an ihrem Bett für sie Gitarre spielte.