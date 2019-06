Miley Cyrus: Dafür benutzt sie Kondome

Sonntag, 2. Juni 2019 09:09 Uhr

Miley Cyrus bewirbt ihre neueste EP mit gebrandeten Kondomen. Der 26-jährige Star veröffentlichte gerade sein neues Mini-Album ‚She Is Coming‘ und beim Kauf eines von Mileys 20 Dollar teuren Kondomen bekommen die Fans nun eine digitale Kopie ihres neuen Werks.

Die Kondome gibt es in einer schwarzen Verpackung, auf der ‚She Is Coming‘ und ‚1-833-SHE-IS-MC‘ außen in weißer Farbe aufgedruckt ist. Außerdem gibt es T-Shirts und Sweatshirts mit demselben Aufdruck auf Cyrus‘ Webseite zu kaufen. Auf dem neuen Mini-Album des amerikanischen Stars gibt es Kollaborationen mit Ghostface Killah und Swae Lee zu hören, genau wie mit ‚RuPaul’s Drag Race‘-Star RuPaul.

Davon handeln ihre Songs

Auf dem Track ‚Mother’s Daughter‘ singt Miley über den Einfluss, den ihre Mutter Tish auf ihre Karriere hatte, in einem anderen Song namens ‚D.R.E.A.M.‘, was für „Drugs Rule Everything Around Me“ steht, gibt sie Hinweise auf ihren Party-Lebensstil, während Ghostface Killah vom Wu Tang Clan über Drogen rappt. In ‚Unholy‘ behauptet die Sängerin, dass die Menschen sie als „obszön“ betrachten.

Darin singt Miley Cyrus: „Ihr hasst mich, ihr liebt mich, ihr wollt mich einfach nur berühren.“ Ihr neues musikalisches Werk verkündete Miley in den sozialen Netzwerken, indem sie schrieb: „SHE IS COMING überall jetzt draußen! #SheIsComing“ Später verriet sie, dass das neue Album nur der „erste von drei Tropfen“ sei und versprach, es folge noch weitere Musik. „Dies ist der 1. von 3 Tropfen! 6 Songs, 3 EP’s! SHE IS COMING / HERE / EVERYTHING ergeben alle 1 Album #SHEISMILEYCYRUS die nächsten 2 Tropfen werden bald verkündet!“