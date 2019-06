Miley Cyrus hat Keith Urban ganz doll lieb

Mittwoch, 12. Juni 2019 13:29 Uhr

Keith Urban ist ganz hin und weg von Miley Cyrus‘ neuem Song ‚Mother’s Daughter‘. Der 51-jährige Superstar und Ehemann von Nicole Kidman beglückwünschte die 26-Jährige auf Twitter zu ihrem neuen Track, der einem richtig ins Ohr geht.

Auf der Social-Media-Plattform zitierte er den Refrain und die Musikerin kommentierte, dass der Country-Star echt cool wäre, weil er das Lied so gut findet. Miley Cyrus, deren Vater die Country-Legende Billy Ray Cyrus ist, fügte hinzu: „Onkel Urban, ich hab dich lieb! Du bist so krass!“

Davon handeln ihre Songs

‚Mother’s Daughter‘ ist auf der vor kurzem veröffentlichten EP ‚She Is Coming‘ der Künstlerin zu hören. Der Song handelt von der Mutter der Sängerin, die ihre Karriere sehr beeinflusst hat, während es in dem Song ‚D.R.E.A.M.‘ um ihren Feier-Lifestyle geht. Auf ‚Unholy‘ singt sie davon, dass die Leute sie obszön finden würden: „Ihr hasst mich, ihr liebt mich, ihr wollt mich einfach nur begrapschen.“

‚RuPaul’s Drag Race‘-Star RuPaul ist zusammen mit der Künstlerin auf ‚Cattitude‘ zu hören und auf ‚Party Up the Street‘ sind Swae Lee und Mike WiLL Made-It mit von der Partie. Die ‚Younger Now‘-Hitmacherin und Frau von Schauspieler Liam Hemsworth enthüllte vor kurzem, dass die Songs nur der Anfang seien und Fans schon bald neue Musik von ihr erwarten können.