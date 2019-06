Miley Cyrus: Hier ist das Musikvideo „On A Roll“

Freitag, 14. Juni 2019 21:47 Uhr

Netflix hat jetzt Miley Cyrus (26) Musikvideo veröffentlicht, das für 5. Staffel der Streaming-Serie ‚Black Mirror‘ entstanden ist. Miley spielt in der Serie die Rolle der Popsängerin “Ashley O”. In der Folge ist das Musikvideo, in dem sie den Song “On a Roll” zum Besten gibt, des öfteren zu sehen.

“On a Roll” ist angelehnt an den Originalsong von Nine Inch Nails “Head Like a Hole”. Trent Reznor (54), Frontmann der bekannten Rockband, gab sein Ok zu der veränderten Pop-Version. Viele Serien-Fans kommentierten auf Twitter, dass sie den Song und das Video toll fänden und schrieben: “OMG, Ashley O, ich bin ein riesiger Fan. Wann kommt das Musikvideo zu “On a Roll” raus? Der Song ist unglaublich”. Tatsächlich antwortete Netflix auf die Nachfrage und schrieb “Morgen”. Und zack, dann war es da!

Das Video ist seit gestern online und hat bisher schon über eine Million Aufrufe. Nicht nur die Fans freuen sich, sondern bestimmt auch der Streamingdienst, denn eine bessere Werbung kann es nicht geben.