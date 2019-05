Miley Cyrus kündigt neue Musik an

Freitag, 10. Mai 2019 13:31 Uhr

Miley Cyrus (26) bringt Ende des Monats neue Musik heraus. Die 26-jährige Sängerin änderte ihre Beschreibungen auf Instagram und Twitter um ihr neue Musik anzukündigen, die am 30. Mai herauskommen soll.

Neben der Ankündigung teilte Miley Cyrus auf ihrem Instagram-Account drei schwarz-weiße Videos mit Stroboskop-Effekt, wobei jedes Video ein Wort des Titels ‚She Is Coming‘ zeigte. Und die Schauspielerin ist sich sicher, dass ihre Fans von der neuen Musik begeistert sein werden. Jedoch ist noch nicht bekannt, ob es sich nur um ein Lied oder ein ganzes Album handelt.

Songs mit Mark Ronson

Dazu schrieb sie auf Twitter: „Ich habe die Musik für @iHeartRadio gespielt und sie waren total begeistert – und das werdet ihr auch sein!“ Erst vor einiger Zeit sprach sie über ihre Inspirationen für ihr kommendes Album, woran sie gemeinsam mit dem Produzenten Mark Ronson arbeitete. Dazu erzählte sie in einem Interview mit dem Radiosender ‚Most Requested Live‘:

Quelle: instagram.com

„Ich und Mark haben an einigen Songs für mein nächstes Album gearbeitet, also befand ich mich in einer sehr kreativen Phase. Manchmal inspirieren mich die Bilder in meinem Kopf so sehr, wenn ich singe, dass mir die Bedeutung hinter der Musik viel klarer wird. Ich bin eine sehr visuelle Person. Wenn ich zum Beispiel einen Song aufnehme, stelle ich mir zuerst vor, was für einen Lippenstift ich im Musikvideo tragen würde – es ist echt ein bisschen komisch.“