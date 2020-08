09.08.2020 15:18 Uhr

Miley Cyrus: Neue Single „Midnight Sky“ erscheint am Freitag

Miley Cyrus veröffentlicht am Freitag ihre neue Single. Auf Instagram und Twitter präsentierte sie einen Ausschnitt aus "Midnight Sky".

Grund zur Freude für alle Fans von Miley Cyrus (27, „Nothing Breaks Like A Heart“). Die US-Sängerin verkündete am Donnerstag (6. August) mit einer Reihe Social-Media-Posts auf Twitter und Instagram den Erscheinungstermin ihrer neuen Single „Midnight Sky“. Der Song erscheint bereits am kommenden Freitag (14. August).

„Sie ist endlich da“

„Ich weiß, es fühlt sich an, als hättet ihr für immer und ewig gewartet… aber nicht länger… Sie ist endlich da“, schrieb die Ex-Frau von Liam Hemsworth (30, „Die Tribute von Panem“) neben ein Foto, auf dem sie im 1980er-Jahre-Stil geschminkt in ein Mikro singt. Bei der Aufnahme handelt es sich vermutlich um das Single-Cover von „Midnight Sky“.

Ausschnitte aus „Midnight Sky“-Musikvideo

Am Samstag (8. August) folgten zwei weitere Posts, die erste Szenen aus dem dazugehörigen Musikvideo und einen musikalischen Ausschnitt des Songs präsentierten. In dem Clip trägt Cyrus einen schwarzen Body mitsamt einer glitzernden Chanel-Kette, mit Edelsteinen besetzte Handschuhe und High Heels. An ihrem Knöchel sind zudem aufgeklebte Strasssteine zu erkennen, die die Buchstaben YSL formen – die Abkürzung des französischen Modeunternehmens Yves Saint Laurent.

(wag/spot)