Miley Cyrus rappt jetzt: Macht sie Cardi B Konkurrenz?

Montag, 27. Mai 2019 10:23 Uhr

Bereits Anfang Mai kündigte Miley Cyrus (26) an, dass Ende Mai neue Musik kommen wird. Am Wochenende gab die Sängerin und Schauspielerin ein Mini-Konzert beim „BBC Radio 1 Big Weekend“-Event in Middlesborough, Großbritannien und zeigte sich wild wie eh und je.

Dort performte Miley Cyrus einen neuen Song namen „Cattitude“. Eine ziemlich ungewöhnliche Nummer, in der Miley ihre Rap-Künste unter Beweis stellt. Mit ihrer tiefen und rauen Stimme rappt die ehemalige „Disney“-Schauspielerin Zeilen wie: „Ich liebe dich Nicki, aber ich höre Cardi.“

Neue Netflix-Rolle

Schlägt sich Miley damit auf eine eindeutige Seite im anhaltenden Streit zwischen Nicki Minaj und Cardi B? Fakt ist, mit ihrem Rap-Gesang macht Miley den Damen mächtige Konkurrenz, denn ihr Song Cattiutude ist definitiv im Stil der beiden Rap-Damen.

Auf Instagram kündigte Miley mit den Zeilen „She Is Coming“ für den 30. Mai neue Musik an. Ob es sich bei „She Is Coming“ um den LP-Titel oder um eine neue Single handelt, gab Miley nicht preis.

Auch schauspielerisch wird man die Sängerin wieder sehen können, in der fünften Staffel der Netflix-Serie „Black Mirror“ hat Miley eine Rolle übernommen. Das beweist der neue Trailer der kommenden Staffel. Läuft also bei ihr…