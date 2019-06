Miley Cyrus: So versext promotet sie ihre neue Musik

Donnerstag, 6. Juni 2019 07:13 Uhr

Miley Cyrus (26) wusste schon immer, wie man für Aufmerksamkeit sorgt und aktuell rührt sie kräftig die Werbetrommel für ihre neue Musik. Nun fällt ihre Marketing-Strategie nach einer Flower-Power-Phase mal wieder ziemlich oversext aus.

Auf Instagram gibt Miley Cyrus momentan alles und läuft zu Höchstformen auf. Es wird geleckt, gelutscht und gefummelt und zwar an Obst. In ziemlich eindeutigen Posen vergeht sich die Sängerin an Bananen und Co. und regt damit die Fantasie ihrer Follower an.

Es kommen noch zwei EPs

„She Is Coming“ heißt Mileys aktuelle EP mit sechs brandneuen Songs. Der Sound ist für die Sängerin recht ungewöhnlich, genau wie ihre Kollabo-Partner: Auf dem Track „D.R.E.A.M.“ ist neben ihr Wu-Tang-Rapper Ghostface Killah (49) am Start. Für „Cattitude“ hat Cyrus sich RuPaul (58) ins Boot geholt und bei „Party Up The Street“ sind Swae Lee (23) und Mike Will Made-It (30) dabei.

Die EP ist übrigens nur der Vorreiter für zwei weitere die geplant sind und in naher Zukunft erscheinen sollen. Drei EPs mit jeweils sechs neuen Songs sollen dann stellvertretend für ein ganzes Miley-Album herhalten. Wann die auf den Markt kommen sollen, hat die 26-jährige noch nicht verraten.

