Miley Cyrus über die zerbrochene Ehe mit Liam: „Es wird Zeit loszulassen“

Erst wenige Tage ist es her, dass Miley Cyrus (26) und Liam Hemsworth (29) ihre Trennung bekanntgaben und das nach nur acht Monaten Ehe und rund zehn Jahren Beziehung. Schwupps, nun veröffentlicht Miley einen neuen Song, der von der Trennung handelt – das ging aber schnell!

Miley Cyrus neuer Song heißt „Slide Away“ und klingt verdächtig nach einem Breakup-Song, in dem sie die Trennung von ihrem Ehemann Liam Hesmworth thematisiert. „Es war einmal ein Paradies, ich war einmal gelähmt. Ich glaube, ich werde diese Hafenlichter vermissen. Aber es ist Zeit, es loszulassen. Es war einmal für uns gemacht, eines Tages erwachte ich und es verwandelte sich in Staub“, singt Miley in dem Song.

„Ich bin nun erwachsen“

Kennengelernt haben sich die beiden bei den Dreharbeiten zu „Mit Dir an meiner Seite“ kennen, damals war Miley junge 17 Jahre alt, auch das spricht sie in ihrem neuen Song an: „Es muss weitergehen, wir sind nicht mehr 17. Ich bin nicht mehr dieselbe, du sagst, dass sich alles verändert hat. Das stimmt, ich bin nun erwachsen.“

Quelle: instagram.com

Das Paar war mit einer längeren Unterbrechung rund zehn Jahre liiert. Im Dezember 2018 folgte überraschend eine Hochzeit im keinsten Kreis, es sollte der Höhepunkt ihrer Liebe werden. Nach nur acht Monaten zusammen, gaben sie nun ihre endgültige Trennung bekannt.

Kurz darauf wurde die Sängerin bereits mit einer neuen Frau an ihrer Seite gesichtet. Gemeinsam mit Kaitlyn Carter urlaubte sie in Italien und es soll sogar Küsse gegeben haben. Doch dabei sollte es nicht bleiben, auch zurück in Los Angeles wurden die beiden Damen zusammen gesehen. In welcher Verbindung sie zueinander stehen ist aktuell nicht bekannt. Cyrus machte in der Vergangenheit kein Geheimnis daraus, dass sie sowohl auf Männer, als auch auf Frauen steht.