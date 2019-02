Miley Cyrus und Shawn Mendes gehen vor Dolly Parton auf die Knie

Freitag, 8. Februar 2019 12:49 Uhr

Miley Cyrus und Shawn Mendes wollen Dolly Parton bei den Grammy Awards ehren. Die beiden Popstars sorgten mit der Ankündigung eines gemeinsamen Auftritts bereits für Aufregung, als die ‚Nothing Breaks Like a Heart‘-Interpretin ein Foto von sich bei den Proben für die prestigeträchtige Verleihung teilte.

Auf dem Bild steht Miley vor den Instrumenten des ‚Stitches‘-Sängers und aufmerksame Fans des 20-Jährigen, der mit seinem selbstbetitelten dritten Studioalbum in den Kategorien ‚Album des Jahres‘ sowie mit ‚In My Blood‘ für den ‚Song des Jahres‘ nominiert ist, erkannten seinen Namen auf einigen der Gitarren. Die 26-jährige Sängerin schrieb unter den Post: „Gram Gram Proben! Diesen Sonntag trete ich bei den @recordingacademy auf!“ ‚TMZ‘ hatte außerdem bereits berichtet, dass die beiden Stars an einem gemeinsamen Song arbeiteten.

Nun machten Miley und Shawn gemeinsam auf Instagram eine Andeutung, sie könnten ‚Island in the Stream‘ performen, ein berühmtes Duett der legendären Country-Sängerin mit Kenny Rogers.

Quelle: instagram.com

Jede Menge Stars bei der Show

Sie posteten beide neue Fotos von sich in Lederjacken, auf denen Karikaturen der 73-Jährigen zu sehen sind, die außerdem Cyrus‘ Patentante ist. Darunter zitierte Miley eine Textzeile des Hits aus dem Jahr 1983. Neben den Künstlern selbst teilte auch Produzent Mark Ronson einen Schnappschuss von sich mit den beiden auf seinem Instagram-Profil. Dazu schrieb er: „Mann, diese Kids hören sich wirklich traumhaft zusammen an.”

Teil des starbesetzten Tributs an Dolly Parton werden am kommenden Sonntag (10. Februar) im Staples Center in Los Angeles auch Katy Perry, Kacey Musgraves, Little Big Town und Maren Morris sein. Außerdem wird die ‚9 to 5‘-Sängerin selbst neue Musik aus dem Soundtrack zum Netflix-Film ‚Dumplin‘ mit Jennifer Aniston in einer Hauptrolle zum Besten geben. Die Country-Legende gewann bereits acht Grammy Awards und erhält bei der diesjährigen 61. Verleihung die Ehrung als ‚2019 MusiCares Person Of The Year’.