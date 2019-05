Miley Cyrus veröffentlicht neues Album „She is Coming“

Dienstag, 28. Mai 2019 15:39 Uhr

Miley Cyrus veröffentlicht ihr neues Album ‚She Is Coming‘ am Freitag. Die 26-jährige Sängerin bestätigte das Veröffentlichungsdatum ihres neuen Werks am Montag auf Twitter. Das Nachfolgealbum von ‚Younger Now‘ (2017) soll demnach am Freitag auf den Markt kommen.

Auf einem schwarz-weiß-Bild ist sie mit einem Sex Pistols-Top auf dem ‚Never Mind The Bollocks‘ steht, zu sehen, welches sich auf das gleichnamige Album ‚Never Mind The Bollocks, Here’s the Sex Pistols‘ der britischen Punk-Band aus dem Jahr 1977 bezieht. Dazu schrieb Miley Cyrus: „She Is Coming 5/31“ und fügte einen Link hinzu, um sich das Album vorzumerken.

Berichten zufolge sollen ein paar der Songs auf der neuen Platte auch Kollaborationen mit RuPaul sowie den Rappern Swae Lee und Ghostface Killah bereithalten. Bei ihrem letzten Auftritt am Samstag (25. Mai), dem großen ‚Radio 1’s Big Weekend‘-Musikfestival in Middlesbrough, England, überraschte die Künstlerin ihre Fans mit drei neuen Songs. So spielte sie dem Publikum ‚Mother’s Daughter‘, ‚Cattitude‘ und ‚Dream‘ vor.