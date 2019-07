Miley Cyrus wird nicht bei den VMA’s auftreten: „Auf keinen verdammten Fall“

Samstag, 27. Juli 2019 13:34 Uhr

Miley Cyrus machte klar, auf keinen Fall bei den MTV Video Music Awards (VMA’s) auftreten zu wollen. Die Sängerin wurde in diesem Jahr mit keiner Nominierung bedacht und machte nun enttäuschten Fans klar, dass sie auch mit keiner Performance bei dem legendären Event rechnen können.

Die Preisverleihung findet am 26. August im Prudential Center in Newark im US-Bundesstaat New Jersey statt. Auf Instagram schrieb ein Fan, die VMA’s nun nicht schauen zu wollen, außer, wenn Miley Cyrus auftreten würde, woraufhin die Sängerin antwortete: „Auf keinen verdammten Fall.“

Ist sie eingeschnappt?

Und die 26-jährige Amerikanerin, die mit Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet ist, stimmte einem Fan außerdem zu, der den Musiksender MTV kritisierte, weil dieser „seine verdammte Verleihung“ mit Fotos von Miley bewirbt. Der Anhänger des Stars wütete: „Ihnen ist der verf***** Green Screen wichtiger, als eine Botschaft an die Welt zu senden. Nominiert jeden, aber benutzt wenigstens nicht Mileys Bild, um eure verdammte Verleihung zu bewerben @vmas und #SheIsComing #Peace.“ Cyrus kommentierte daraufhin: „Genau.“

Da scheint jemand absolut nicht begeistert zu sein, dass er nicht von der Jury bedacht wurde. Auf der Liste der Nominierten bei den VMA’s stehen in diesem Jahr allen voran Mileys Kolleginnen Taylor Swift und Ariana Grande, die jeweils zehnmal die Chance auf einen der begehrten „Moonmen“ (Deutsch: „Mondmänner“) haben, wie die Gewinnertrophäe liebevoll genannt wird.