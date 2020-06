Missy Elliott bekommt einen „Walk of Fame“-Stern

Hip Hop-Ikone Missy Elliott darf sich 2021 über ihren eigenen Stern auf dem weltberühmten "Walk Of Fame" in Los Angeles freuen.

Missy Elliott (48) ist eine lebende Legende. Seit über 20 Jahren gehört sie sowohl als Musikerin als auch als Song-Writerin zu den Superstars im Musikbusiness. Ebenso war sie eine der ersten Frauen, die es als Rapperin zum internationalen Erfolg schaffte.

Kein Wunder also, dass die viermalige Grammy-Gewinnerin im kommenden Jahr mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ geehrt wird. Diese Woche gab die Jury ihre diesjährige Auswahl bekannt. In der Kategorie „Musik“ dürfen neben Missy Elliott auch Kelly Clarkson (38), „American Pie“-Sänger Don McLean (74), die Rockband „Jefferson Airplane“, das Soul-Quartett „The Chi-Lites“, die mexikanische Musikerin Ana Gabriel (64), das Country-Duo „The Judds“, die R´n´B-Band „Salt-N-Pepa“, die Country-Sängerin Trisha Yearwood (55) und der verstorbene Jazz-Star Charlie Parker († 1955) jubeln.

Missy Elliott kann es selbst kaum glauben

Missy Elliott ließ ihre Fans über Instagram an ihrer Freude teilhaben. Sie schrieb: „Wow. Ich bin heute aufgewacht und dachte, ich träume. Ich erinnere mich an meinen ersten Trip nach Los Angeles. Ich machte Fotos mit all den Sternen auf dem Hollywood-Boulevard und jetzt bekomme ich selber einen Stern. Ich danke Gott für mein Glück. Ich will alle wissen lassen, wie demütig und dankbar ich mich fühle.“

Wann die neuen Sterne eingeweiht werden sollen, steht wegen der andauernden Corona-Epidemie aktuell noch nicht fest.