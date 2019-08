Missy Elliott mit neuem Video und erster EP nach 14 Jahren!

14 lange Jahre sind seit ihrem letzten Album vergangen, nun kann die Musikwelt kollektiv aufatmen: Missy „Misdemeanor“ Elliott ist zurück! Heute erscheint die neue EP „Iconology“ der Hip-Hop-Ikone, die fünf neue Tracks enthält.

Ein legendäres Lebenswerk

Missy Elliott ist auch im Jahr 2019 das, was sie immer war: ein Game Changer. Ihre Musik, ihre Texte, ihre Technik und die gesamte Attitüde setzen Standards, nicht umsonst wurde die 48-Jährige dieses Jahr als erste Rapperin überhaupt in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen und bekommt am Montag (26.08.) bei den MTV VMAs den Michael Jackson Video Vanguard Award überreicht – ebenfalls als erste Rapperin in der Historie der Awards. Im Rahmen der Show performt Elliott außerdem live.

Auch ansonsten liest sich die Vita von Missy Elliott wie eine einzige Erfolgsgeschichte. Gleich ihr 1997 veröffentlichtes Debütalbum „Supa Supa Fly“ bescherte ihr mit Platz 3 in den US-Charts das bis dato bestplatzierte Album einer Rapperin in der amerikanischen Chartgeschichte, ist US-Platin-veredelt und enthielt mit „The Rain (Supa Dupa Fly)“, „Sock It 2 Me“, „Hit Em wit da Hee“ und „Beep Me 911“ reihenweise Genre-prägende Singles.

Es folgten fünf weitere, international vielfach Platin-veredelte Alben, etliche Singles – zuletzt 2017 „I’m Better“ – und immer wieder aufsehenerregende Features, jüngst an der Seite von Lizzo in deren Song „Tempo“.

Missy Elliott hat in ihrer ruhmreichen Karriere etliche Preise gewonnen, darunter 4 Grammys, 7 MTV VMAs und 3 Billboard Music Awards. Im Frühjahr wurde ihr vom Berklee College of Music für ihren musikalischen Einfluss und ihre langjährige weltweite Bedeutung die Ehrendoktorwürde verliehen.