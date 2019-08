Missy Elliott nimmt neuen Song mit Lizzo auf

Missy Elliott und Lizzo nahmen einen weiteren Song zusammen auf. Die beiden Rapperinnen taten sich in diesem Jahr bereits für den Track ‚Tempo‘ zusammen, der auf Lizzos Studioalbum ‚Cuz I Love You‘ zu hören ist. Nun verriet die ‚Work It‘-Hitsängerin, dass das Duo für ihr eigenes Projekt ein weiteres Mal im Studio kollaborierte.

Im Interview in der ‚The Angie Martinez Show‘ sagte Missy: „Lizzo, ich liebe Lizzo. Wir haben es so viele Male im Studio rocken lassen. Wir haben einen Song zusammen auf meinem anderen Ding, das bald kommt.“ Elliotts nächstes Projekt wird auf ihre EP ‚Iconology‘ folgen, ihre erste komplette Platte seit 14 Jahren.

Der 48 Jahre alte Superstar, der seit ‚The Cookbook‘ aus dem Jahr 2005 kein Album mehr veröffentlicht hatte, überraschte die Fans vergangene Woche mit einer Ankündigung in letzter Minute, bevor er das Mini-Album um Mitternacht auf den Markt brachte.

Ein unglaubliches Jahr

Auf Instagram schrieb die Rapperin: „Dieses Jahr war ein unglaubliches Jahr für mich… ich bin demütig und dankbar. DANKE, dass ihr mir erlaubt habt, an den Rosen zu riechen. Ihr, meine Fans, und Gott seid der Grund, weshalb ich hier bin und ihr habt jeden Meilenstein mit mir gefeiert! Also habe ich eine ÜBERRASCHUNG für euch… lasst uns die Feier heute um Mitternacht fortsetzen… ich bringe eine Kollektion von neuen Songs heraus! Lasst uns an eine Zeit zurück denken, als Musik sich einfach gut anfühlte und uns zum Tanzen brachte! Viele Grüße, Dr. Melissa „Missy“ Elliott #Iconology“ Die aktuelle Song-Kollektion der ‚Work It‘-Interpretin wurde von ihr selbst, Timbaland und Wili Hendrix produziert und beinhaltet die Single ‚Throw It Back‘.